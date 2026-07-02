Los estudios demuestran que los niños que contaban los postes de la calle para pasar el tiempo estaban desarrollando atención plena en la vida cotidiana

Investigaciones en neuropsicología revelan que este hábito infantil espontáneo fortalece las funciones ejecutivas y mejora la capacidad de concentración a largo plazo.

Muchos adultos recuerdan haber pasado horas contando baldosas o postes de la calle mientras viajan en auto para combatir el aburrimiento durante la infancia. Lo que parecía un simple juego para distraerse era, en realidad, un entrenamiento cognitivo involuntario. Los científicos han realizado diversos estudios y han descubierto que esta práctica rudimentaria sentó las bases para desarrollar una atención plena y un control mental superior en la adultez.

El acto de esperar el colectivo o caminar hacia la escuela se convertía en un desafío personal donde el objetivo era no perder la cuenta. Según estudios publicados en Research Gate, esta actividad obligaba al cerebro a desconectarse de estímulos externos para centrarse en una secuencia lógica y repetitiva que mantenía el interés activo.

image El vínculo entre el juego infantil y el mindfulness moderno La conexión entre contar objetos y las técnicas actuales de mindfulness es más estrecha de lo que se pensaba. Mientras que la meditación formal utiliza frecuentemente la respiración como un punto de referencia para volver al presente, los niños utilizaban los postes de luz, las farolas o los peldaños de una escalera para anclar su mente a un estímulo único.

Este comportamiento evitaba de forma efectiva la dispersión mental o "mind-wandering". Al enfocarse en una tarea monótona pero que requería precisión, el cerebro evitaba caer en el aburrimiento extremo, un estado que suele disparar la distracción hacia pensamientos internos, recuerdos o planes a futuro que nos alejan del aquí y ahora.

image Autorregulación y enfoque: el impacto del conteo en el rendimiento futuro Aunque para algunas personas el conteo constante puede estar relacionado con la ansiedad o la necesidad de mantener el control sobre el entorno, en el contexto del desarrollo infantil suele funcionar como una herramienta de autorregulación. No se trata necesariamente de una obsesión, sino de una forma de gestionar el paso del tiempo y el espacio a través de los números, convirtiendo un trayecto tedioso en una oportunidad de enfoque.

Los investigadores aclaran que, si bien estos ejercicios no incrementan el coeficiente intelectual de manera directa, sí representan una base sólida para el rendimiento cognitivo posterior. Entrenar la capacidad de concentrarse voluntariamente en un solo estímulo es hoy una de las habilidades más valoradas para el aprendizaje y la resolución de problemas complejos.