Lo tenés en el baño, no lo limpiás y es lo que más bacteria junta

Un simple objeto del baño puede afectar tu higiene diaria si no aplicás un buen truco de limpieza.

En tu baño hay un objeto que usás todos los días, pero casi nunca limpiás. Aunque parezca inofensivo, puede acumular más bacterias de lo que imaginás y afectar tu higiene. Aplicar un simple truco de limpieza puede marcar la diferencia y evitar que se convierta en un foco invisible de suciedad.

Se trata del porta cepillos de dientes. Sí, ese pequeño recipiente donde apoyás el cepillo después de cada uso. Según especialistas en microbiología doméstica, este accesorio puede concentrar bacterias, restos de pasta dental, humedad constante y microorganismos que circulan en el ambiente.

image Por qué acumula tantas bacterias El problema no es solo el objeto en sí, sino el entorno. El baño es un espacio húmedo donde las partículas microscópicas pueden dispersarse fácilmente, especialmente cuando se descarga el inodoro. Si el porta cepillos está cerca, puede recibir microgotas que no se ven a simple vista.

Además, la base suele retener agua. Esa humedad constante crea un ambiente ideal para la proliferación de bacterias. Con el tiempo, si no hay limpieza frecuente, se forma una capa invisible de residuos que compromete la higiene del cepillo.

image El truco simple para evitarlo El truco es más sencillo de lo que pensás: lavar el porta cepillos al menos dos veces por semana con agua caliente y detergente, o desinfectarlo con una solución suave de lavandina diluida. También conviene secarlo completamente antes de volver a colocar los cepillos.

Otro consejo clave es mantenerlo lo más lejos posible del inodoro y, si podés, cerrar la tapa antes de tirar la cadena. Muchas veces creemos que la limpieza del baño se limita al inodoro o al lavabo, pero los objetos pequeños también influyen en la higiene diaria. Revisar estos detalles y aplicar pequeños cambios mejora el ambiente y reduce riesgos.