Lizy Tagliani se casa con el mendocino Sebastián Nebot: la fecha, los padrinos famosos y detalles de la boda

Lizy Tagliani se enamoró del mendocino, Sebastián Nebot, y no solo apostó a la convivencia sino que en un mes se casa con el joven que le robó el corazón. La fecha para el gran día es el próximo 23 de marzo y la pareja tendrá padrinos súper famosos.

En el mundo del espectáculo, Lizy es muy querida, por lo que muchas de las figuras que invite harán lo posible por estar presentes en su gran día. Al menos Marley y el productor Gustavo Yankelevich asistirán, ya que son los padrinos de la pareja.

Lizy Tagliani se casa con el mendocino Sebastián Nebot.

La artista será la conductora de “Argentina Got Talent”, una de las grandes apuestas de Telefe para este 2023. Además, será un gran desafío para su cerrera ya que no había estado antes al frente de este tipo de formatos, sino solo participó como jurado o participante.

En la previa del debut y de su casamiento, Lizy ya se encargó de enviar las invitaciones de su boda soñada.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, muy enamorados y con planes a futuro.

Fue ella misma quien le contó al notero de LAM que sus invitados ya están al tanto de la fecha. “Viene todo muy bien, bárbaro, muy contentos ya empezamos a mandar las invitaciones”, contó sobre su casamiento.

La fiesta será en Buenos Aires, por lo que la familia de Nebot tendrá que viajar desde Mendoza. “Acá tenemos la invitación, que dice ‘nos queremos y nos casamos’. La boda es en un salón en Berazategui, porque ella vive por ahí cerca”, contó Ángel de Brito, que es uno de los invitados.

Lizy Tagliani y Sebas Nebot se van a casar (Foto: @sebasnebot)

Mirtha Legrand asesoró a Lizy Tagliani para su casamiento con Sebastián Nebot

Lizy Tagliani reveló que contó con ayuda para elegir las flores que estarán en las mesas de su casamiento, y no precisamente del novio. “Mi amiga me llevó a una reunión, me sentó frente a tres ramos y me preguntó cuál era el arreglo para el centro de mesa y le digo ‘no sé, me da lo mismo’. Entonces le mandé la foto a Mirtha y me dice ‘me gusta esta’”.

Lizy Tagliani le pidió a Mirtha Legrand que sea su madrina de casamiento: la reacción emotiva reacción de la conductora.

“Como yo sé que ella es coqueta y le gusta, la hago participar bastante”, la humorista sobre su relación con Mirtha Legrand, quien sería la madrina de la boda.