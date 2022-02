Lionel Messi dejó de seguir a Lali Espósito en Instagram luego de sus dichos en España

El miércoles pasado, Lali Espósito contó en un programa de televisión español que le dio vergüenza que Lionel Messi haya visto una historia suya de Instagram de ‘mejores amigos’, donde se la veía con sus amigos gritando. En relación a esta declaración, Ángel De Brito publicó hoy una captura de pantalla en la que se observa que Messi ya no sigue más a Lali en Instagram. ¿No le cayó muy bien al 10 o Antonela, su esposa?

Rápidamente, luego de las declaraciones de la cantante Lali Espósito en ‘El Hormiguero’, Lionel Messi dejó de seguir a la actriz en Instagram. Así lo mostró, con una captura de pantalla, el periodista Ángel De Brito en su Twitter. Además, De Brito se preguntó junto con la foto: “¿Qué pasó acá?”.

Captura de pantalla que muestra que Messi ya no sigue a Lali

A partir de la publicación del periodista, comenzaron las especulaciones en redes acerca del motivo por el cual Lionel dejó de seguir a la cantante. Los seguidores de De Brito discutieron si el enojo había sido del jugador o de su esposa Antonela Roccuzzo.

La historia de Lali Espósito en la que se disculpó con Messi por un “bizarro” video que compartió en ‘mejores amigos’

La protagonista de Sky Rojo contó, en el programa ‘El Hormiguero’ de Antena 3, que subió una historia “bizarra” bromeando con un amigo suyo y, al compartirla, notó que la había visto Messi. “Me dio un poco de cosa que Lio vea mi cara social, ahí con mis amigos, gritando. No iba en pedo, pero parece que voy en pedo todo el rato”, dijo entra risas.

“Tengo ‘mejores amigos’ porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que, entre 10 millones de personas, no quiero ofender a nadie ni que nadie diga ‘¿qué le pasa a esta loca?’, porque estoy un poco loca”, narraba, siempre con su humor latente.

Fue ahí cuando reveló que le pidió disculpas al legendario futbolista mediante un mensaje que decía: “Te juro que no soy así todo el rato, te quiero”. Además, añadió: “Yo lo agregué porque dije: ‘¿Cómo no voy a tener en ‘mejores amigos’ a mi compatriota y número uno del mundo?’. Lio, si pensás que no estoy bien, tenés razón, pero no me dejes de seguir”, cerró.