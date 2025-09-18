18 de septiembre de 2025 - 10:11

Licuar cáscara de naranja y vinagre: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Licuar cáscara de naranja con vinagre es un potente limpiador casero que mejora la higiene del hogar, elimina olores y reduce el uso de químicos.

Por Ignacio Alvarado

El vinagre tiene propiedades antibacterianas y desinfectantes, mientras que la cáscara de naranja aporta aceites esenciales con poder desengrasante. La unión de ambos ingredientes genera un limpiador casero capaz de combatir manchas, bacterias y malos olores. Además, deja un aroma fresco y cítrico ideal para el hogar.

Su uso como limpiador casero también responde a la necesidad de reducir químicos agresivos. A diferencia de otros productos, este preparado no daña superficies y es seguro si hay niños o mascotas en el hogar. Con pocos elementos, se logra una solución natural, práctica y muy efectiva.

Cómo preparar y usar el limpiador casero

El procedimiento es simple: colocá varias cáscaras de naranja en una licuadora junto con una taza de vinagre. Procesá hasta obtener una mezcla homogénea y dejala reposar al menos 24 horas. Luego colala y guardá el líquido en un frasco con atomizador para usarlo en el hogar.

Este limpiador casero es ideal para desinfectar mesadas de la cocina, limpiar vidrios, quitar grasa de azulejos o eliminar olores de superficies. La acción del vinagre disuelve la suciedad y la cáscara de naranja potencia el brillo, generando una limpieza profunda sin recurrir a químicos industriales.

Un beneficio extra es su impacto ambiental positivo. Reutilizar la cáscara de naranja reduce residuos orgánicos y evita la compra de productos envasados. Así, este limpiador casero no solo cuida la higiene del hogar, sino que también contribuye a un consumo más responsable y sustentable.

La recomendación de expertos en hogar y limpieza es clara: licuar cáscara de naranja y vinagre no es solo un truco económico, sino una alternativa eficaz y segura. Con esta mezcla, el limpiador casero se convierte en un aliado indispensable para quienes buscan practicidad, frescura y respeto por el medioambiente.

