Le hizo una broma a su pareja y él confesó la infidelidad por error: “Te puedo explicar”

Cada vez se vuelve más común la práctica de contar nuestro día a día, anécdotas o historias en las redes sociales. Si bien una de las plataformas más elegidas para este tipo de formatos es TikTok, Twitter es utilizada desde sus comienzos por millones de usuarios que comparten sus ocurrencias y recuerdos más hilarantes. En esta ocasión, la historia que se llevó la atención de los usuarios fue la de una desafortunada confesión.

La insólita anécdota se viralizó por medio de la cuenta de @daffjantz, una usuaria de la red social del pajarito. En un tweet publicado hace dos días, la joven recordó una ocasión en la que su amiga quiso realizarle una broma pesada a su pareja.

“Mi amiga le quiso hacer una joda al novio, porque ella hace rato que venía sospechando que él la engañaba con su compañera”, escribió Daffne. Con esto en mente, la joven le contó a su pareja que lo había visto besándose con su colega de trabajo. Sin embargo, lo que la autora de la broma no anticipó fue la respuesta de su novio.

Ante el comentario, el joven optó por sincerarse sin vueltas y le dijo: “Yo te lo puedo explicar, pero no da que me andes siguiendo”. Pese a que la repentina revelación de la infidelidad dejó a ambas jóvenes con notable confusión y sorpresa, en las redes los internautas confesaron tener historias similares y los memes inundaron los comentarios del tweet original.

Mi amiga le quiso hacer una joda al novio porque ella hace rato que venía sospechando q el la engañaba con su compañera y se le ocurrió decirle que los vio BESÁNDOSE y el flaco le dijo "Yo te lo puedo explicar, pero no da que me andes siguiendo" pic.twitter.com/xUfUvg0jeP — 𝑰'𝒂𝒎 𝒓𝒆 𝒑𝒊𝒐𝒍𝒂🧚🏻‍♀️ (@daffjantz) June 23, 2023

LA REACCIÓN DE LOS USUARIOS

“Me pasó un día de los inocentes. Llamé a mi pareja y le dije: ‘Así que estuviste con otra en bariloche’ y me contestó: ‘Les dije que no te dijeran hasta que yo esté preparado, te puedo explicar’. Hermoso”, escribió una de las casi 430 internautas que citó el tweet de Daffne. En una línea similar, otra joven reveló: “Le dije en chiste: ’te andas besando con otras y me vas a contagiar de Covid’ ¿Y saben qué me contestó?: ‘Bueno yo te explico qué pasó pero decime quién te contó asi no le digo mas nada’”.

En tanto, el tweet ya cuenta con más de 98 mil me gusta y 2 millones de reproducciones. En las respuestas, los internautas no demoraron en postear memes sobre la situación, a la vez que respaldaban el accionar de la joven que realizó la broma. “La intuición no se equivoca, cuando sientes celos no estás loca”, “el ‘verdad o mentira’ no falla nunca con los hombres”, precisaron.

Memes de los usuarios ante la confesión del infidelidad del jóven. Foto: Captura Twitter

