29 de marzo de 2026 - 09:45

Las rosas pasaron de moda: la planta que florece 8 meses seguidos casi sin agua y no necesita podas constantes

Originaria de México y el sur de Estados Unidos, esta especie soporta temperaturas de hasta 15 grados bajo cero y suelos pobres, floreciendo incluso durante sequías intensas.

Las rosas no van más: esta es la flor de moda.

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Por Sofía Serelli

Lograr un jardín que mantenga su color durante casi todo el año ya no depende de pasar horas regando o combatiendo plagas. La Gaura lindheimeri, una planta que muchos confunden con una simple maleza, se ha convertido en la favorita para quienes buscan belleza sin complicaciones. Su capacidad para florecer durante ocho meses seguidos la pone por encima de las rosas tradicionales.

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Las rosas son clásicas, pero demandan una atención constante que incluye podas frecuentes, control de pulgones y riego abundante. En contraste, la Gaura es una planta sumamente agradecida que florece desde mayo hasta diciembre si el sitio es el adecuado. Al ser nativa de zonas áridas, está adaptada para sobrevivir en condiciones que matarían a otras especies más delicadas.

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Cuáles son las ventajas de la Gaura frente a la exigencia de las rosas

Esta planta destaca por:

  • Su robustez ante la falta de agua, el sol directo y los suelos pobres, arenosos o pedregosos.
  • No requiere fertilizantes costosos ni un cronograma de riego estricto, lo que la hace ideal para personas con poco tiempo o para casas de fin de semana donde el mantenimiento es mínimo.
  • Su capacidad para soportar heladas fuertes de hasta 15 grados bajo cero sin sufrir daños estructurales.
  • Sus flores, blancas o rosadas, que crecen en varas largas y finas que se mueven con la brisa, creando un efecto de movimiento constante en el jardín. Por este balanceo y su forma particular, se la conoce popularmente como "flor de mariposa", un nombre que también hace honor a su capacidad para atraer abejas, abejorros y colibríes durante toda la temporada.
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Por qué es una flor ideal incluso si no tenés jardín

Esta especie funciona perfectamente en macetas, siempre que reciba al menos medio día de sol directo. Solo necesita un sustrato bien drenado y un recipiente con buena salida de agua, ya que su único enemigo real es la humedad excesiva en las raíces. Con un solo corte fuerte al final del invierno, la planta rebrotará con fuerza para iniciar un nuevo ciclo de floración extendida.

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