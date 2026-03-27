Estas son las 3 plantas fáciles de cuidar y que son vitales para la limpieza de tu casa

Las plantas de interior que crecen en agua ofrecen una alternativa simple para sumar verde sin complicaciones y mantener la limpieza de los espacios de manera más sencilla. Algunas especies, además, se asocian con la mejora del aire en ambientes cerrados, aunque su impacto es limitado frente a factores como la ventilación .

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Entre las más elegidas aparecen el potus, el bambú de la suerte y la planta cinta , tres opciones resistentes, decorativas y fáciles de mantener en recipientes con agua.

Llenar de plantas el hogar puede fortalecer algunos aspectos del entorno y quienes viven en ella.

- El Potus se adapta a distintos entornos y crece con rapidez incluso con cuidados básicos. Tolera espacios con poca luz, aunque responde mejor a la iluminación indirecta.

En agua, alcanza con colocar un esqueje en un recipiente limpio, renovar el líquido cada 7 a 10 días y evitar el sol directo. Su popularidad también se vincula con su inclusión en estudios sobre absorción de compuestos presentes en el aire interior.

La Chlorophytum comosum se reproduce con facilidad a partir de sus hijuelos, lo que permite cultivarla directamente en agua sin dificultad. Su aspecto la vuelve ideal para estantes o macetas colgantes.

El potus no se ubica en cualquier zona de casa por un simple elemento decorativo, sino que actúa constantemente en el lugar ideal.

Requiere cambios frecuentes de agua, buena iluminación indirecta y control del estado de las raíces. También figura en investigaciones vinculadas a la purificación del aire en interiores.

Qué aportan realmente al ambiente

Estas plantas pueden contribuir a absorber ciertos compuestos y mejorar la percepción del aire, pero su efecto es acotado. No reemplazan la ventilación ni sistemas de purificación. Su mayor impacto se da en lo visual, en la humedad ambiental y en la sensación de frescura dentro del espacio.

plantas en casa Llenar de plantas el hogar puede fortalecer algunos aspectos del entorno y quienes viven en ella. WEB

Cuidados clave para que duren más

El mantenimiento define su desarrollo. Cambiar el agua cada 7 a 10 días evita bacterias y malos olores. Limpiar los recipientes mejora la oxigenación y previene hongos. El uso de envases transparentes permite controlar el crecimiento de las raíces.

También resulta importante evitar agua con exceso de cloro. Dejarla reposar antes de usarla o elegir agua filtrada reduce el estrés de la planta. La luz debe ser abundante pero indirecta, ya que los ambientes muy oscuros ralentizan el crecimiento y afectan el color de las hojas.

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Errores frecuentes que afectan su crecimiento

El descuido más común es no renovar el agua a tiempo. Esto genera acumulación de residuos que dañan las raíces. También influye la ubicación: sin luz suficiente, las plantas pierden vigor. Otro punto crítico es ignorar el estado de las raíces; si aparecen blandas o oscuras, conviene limpiarlas y cambiar el agua de inmediato.

Con estos cuidados, estas especies pueden mantenerse sanas durante largos períodos y funcionar como una solución práctica para incorporar naturaleza en interiores sin recurrir a tierra ni mantenimiento complejo.