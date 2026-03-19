Las personas que suelen tomar mejores decisiones bajo presión tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

Durante años, la idea de que el mes de nacimiento puede influir en la personalidad sonó más a curiosidad de sobremesa que a tema científico. Sin embargo, varios trabajos académicos intentaron responder si las condiciones ambientales de los primeros meses de vida (como la luz solar, la temperatura, la nutrición materna o infecciones estacionales) pueden dejar huella en el desarrollo.

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Uno de los estudios más citados sobre este punto fue publicado en 2016 por investigadores de Japón . Analizó a 885 bebés y encontró que los nacidos en primavera y verano en Japón (es decir, entre marzo y agosto ) mostraban un nivel más alto de “effortful control” , un concepto psicológico que describe la capacidad de elegir una acción en medio de un conflicto, planificar, sostener la atención y controlar impulsos . Además, los nacidos en primavera registraron menos agresividad que los nacidos en invierno.

¿Por qué eso se relaciona con tomar mejores decisiones bajo presión? Porque la evidencia científica sobre estrés muestra que, cuando una persona se siente exigida o apurada, suele bajar su control cognitivo y aumenta la tendencia a reaccionar de forma más impulsiva o automática.

En otras palabras, cuanto mejor regulada está una persona a nivel emocional y atencional, más chances tiene de responder con claridad en contextos difíciles.

De hecho, una revisión reciente sobre toma de decisiones bajo estrés remarca que la relación entre presión y rendimiento no es simple: intervienen el tipo de estrés, el momento, el contexto y las características individuales. Aun así, los autores coinciden en que el manejo emocional y el autocontrol son piezas centrales para decidir bien cuando hay tensión.

Ahora bien, hay una aclaración importante: esto no significa que nacer en esos meses garantice sangre fría ni éxito al decidir. La propia investigación japonesa advierte que los mecanismos biológicos detrás del fenómeno todavía no están claros y que sus resultados deben interpretarse con cuidado. Además, el efecto observado fue pequeño.

Y hay más: cuando los científicos miraron a adultos, los resultados fueron bastante más mezclados. Un estudio publicado en PLOS One en 2021 encontró asociaciones modestas entre estación de nacimiento y ciertos rasgos temperamentales, pero no una relación universal ni lineal.

En qué meses nacen las personas que toman mejores decisiones, en Argentina

En la misma línea, una investigación de Scientific Reports con 72.370 personas mayores concluyó que el mes o la estación de nacimiento no son predictores confiables de síntomas de ansiedad o depresión a lo largo de la vida. Y otro trabajo de PLOS Mental Health, publicado en 2025, tampoco halló una asociación clara con ansiedad y solo detectó una señal específica en depresión para varones nacidos en verano.

Entonces, si uno se atiene estrictamente a las investigaciones que encontraron mejores indicadores de autorregulación, los meses que más aparecen son marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto.

Pero hay una trampa: esos estudios fueron hechos en países del hemisferio norte, donde las estaciones funcionan al revés que en Argentina. Por eso, más que pensar en un “mes mágico”, los especialistas hablan de condiciones estacionales del embarazo y la primera infancia, algo que puede variar mucho según la geografía, el clima y el contexto social.