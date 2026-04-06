Las personas que recuerdan mejor sus sueños tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

Aunque no es una regla absoluta, distintas investigaciones científicas detectaron un patrón interesante: las personas nacidas en ciertos momentos del año (especialmente en estaciones con más horas de luz) tienden a desarrollar un cronotipo más nocturno, y ese perfil está asociado con una mayor capacidad para recordar los sueños.
Si se junta esa evidencia, los meses que quedarían mejor posicionados para el recuerdo de sueños son los asociados a las estaciones con fotoperíodo más largo. En el hemisferio norte, eso apunta sobre todo a nacidos entre marzo y agosto.
Trasladado de manera estacional a la Argentina, el correlato sería septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero.
Al final, la ciencia sugiere una señal interesante, pero todavía insuficiente para hablar de una regla cerrada. El recuerdo de los sueños parece depender mucho más de factores como el cronotipo, los hábitos de sueño, los despertares nocturnos y la atención que una persona le presta a su mundo onírico que del calendario de nacimiento en sí.