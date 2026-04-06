Las personas que recuerdan mejor sus sueños tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

Algunas investigaciones vinculan la estación de nacimiento con el cronotipo, y otro estudio encontró que las personas con perfil más nocturno suelen recordar mejor.

Aunque no es una regla absoluta, distintas investigaciones científicas detectaron un patrón interesante: las personas nacidas en ciertos momentos del año (especialmente en estaciones con más horas de luz) tienden a desarrollar un cronotipo más nocturno, y ese perfil está asociado con una mayor capacidad para recordar los sueños.

Cronotipo, recuerdo de sueños y nacimiento El estudio sobre cronotipo y sueños, publicado en 2023, analizó adultos sanos sin trastornos mayores del sueño y concluyó que el grupo eveningness mostró el mejor nivel de dream recall frente a los cronotipos matutino e intermedio.

79fd6232-fe92-4e2b-810f-2550800ebd0f En paralelo, otra investigación sobre estación de nacimiento señaló que las personas nacidas en primavera y verano son más propensas a ser evening types, mientras que las nacidas en otoño e invierno tienden más al perfil matutino.

Meses que más aparecen en las investigaciones Si se junta esa evidencia, los meses que quedarían mejor posicionados para el recuerdo de sueños son los asociados a las estaciones con fotoperíodo más largo. En el hemisferio norte, eso apunta sobre todo a nacidos entre marzo y agosto.

Trasladado de manera estacional a la Argentina, el correlato sería septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero.

903b0be9-cea3-458f-b41c-3a3dfb65d15a Al final, la ciencia sugiere una señal interesante, pero todavía insuficiente para hablar de una regla cerrada. El recuerdo de los sueños parece depender mucho más de factores como el cronotipo, los hábitos de sueño, los despertares nocturnos y la atención que una persona le presta a su mundo onírico que del calendario de nacimiento en sí.