18 de febrero de 2026 - 11:13

Las personas que no pueden dormirse sin ruido de fondo poseen 5 rasgos destacados, según la psicología

Dormirse con ruido de fondo puede relacionarse con regulación emocional y hábitos de sueño. Qué explica la psicología.

Las personas que no pueden dormirse sin ruido de fondo poseen 5 rasgos destacados, según la psicología
Por Andrés Aguilera

Leé además

ni caminar ni bicicleta fija: el ejercicio simple para el corazon y la circulacion de adultos mayores

Ni caminar ni bicicleta fija: el ejercicio simple para el corazón y la circulación de adultos mayores

Por Daniela Leiva
que comer esta semana: 5 recetas faciles, rapidas y sin harina para hacer del 16 al 20 de febrero

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, rápidas y sin harina para hacer del 16 al 20 de febrero

Por Daniela Leiva

Regulación emocional y necesidad de estímulo constante

Algunas personas utilizan sonido ambiental como herramienta de autorregulación emocional antes de dormir.

El ruido suave puede disminuir pensamientos repetitivos y bajar la activación cognitiva nocturna.

En términos psicológicos, actúa como distractor que reduce la rumiación.

Esto no siempre es problemático, pero conviene evaluar si oculta ansiedad persistente.

image

Sensibilidad sensorial y procesamiento auditivo

La sensibilidad sensorial influye en cómo el cerebro procesa el silencio.

Para ciertos perfiles, el silencio absoluto intensifica sonidos internos como latidos o respiración.

El ruido constante genera una base auditiva estable que aporta sensación de seguridad.

Estudios sobre procesamiento sensorial muestran variaciones individuales normales en este aspecto.

Asociación aprendida entre sonido y conciliación del sueño

El cerebro crea vínculos entre contexto y conducta, incluido el descanso nocturno.

Si durante años se durmió con televisión o radio encendida, se forma una asociación condicionada.

El sonido se convierte en señal de inicio de sueño.

Cambiar ese hábito requiere entrenamiento progresivo y constancia.

Necesidad de control y reducción de incertidumbre

Algunas personas experimentan mayor tranquilidad con estímulos previsibles y constantes.

El ruido uniforme brinda sensación de control ambiental.

image

Esto puede ser más frecuente en perfiles con tendencia a la hipervigilancia.

No implica patología, pero sí un estilo de afrontamiento específico.

Dificultad para tolerar el silencio y la introspección nocturna

El momento previo al sueño activa procesos de reflexión interna.

Para quienes presentan alta actividad mental, el silencio amplifica pensamientos.

El ruido externo compite con esa activación y facilita la transición al descanso.

Si el problema persiste o hay despertares frecuentes, conviene consultar con un profesional.

Dormir con ruido de fondo puede ser una preferencia o una estrategia aprendida. Lo importante es evaluar si mejora la calidad del sueño o si enmascara ansiedad, estrés o malos hábitos que podrían abordarse con intervenciones específicas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

las personas con mayor coeficiente intelectual tienden a nacer en estos meses, segun investigaciones

Las personas con mayor coeficiente intelectual tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

Por Andrés Aguilera
las personas que duermen con una pierna afuera poseen estas 4 fortalezas, segun la psicologia

Las personas que duermen con una pierna afuera poseen estas 4 fortalezas, según la psicología

Por Daniela Leiva
Los jóvenes de esta época tuvieron que aprender una importante lección, según la psicología. 

Según la psicología, las personas que crecieron en los 80 y 90 caen en esta trampa de felicidad falsa

Por Cristian Reta
las personas que prefieren quedarse en casa el fin de semana poseen 4 rasgos destacados, segun la psicologia

Las personas que prefieren quedarse en casa el fin de semana poseen 4 rasgos destacados, según la psicología

Por Andrés Aguilera