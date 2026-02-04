Las personas que hacen la cama apenas se levantan poseen 3 hábitos destacados, según la psicología

Hacer la cama apenas los pies tocan el suelo no es simplemente un acto de orden doméstico. Según la psicología del comportamiento, este pequeño gesto de menos de 120 segundos es un indicador predictivo de la estructura mental, la capacidad de autorregulación y el éxito percibido de una persona.

Según la psicología, quienes crecieron en la clase media en los 70 desarrollaron 7 rasgos de supervivencia

Las personas que duermen con la puerta cerrada del dormitorio poseen 5 hábitos destacados, según la psicología

Lo que parece una obsesión por la prolijidad es, en realidad, un mecanismo de control cognitivo que prepara al cerebro para las demandas del mundo exterior.

Desde una perspectiva científica, este hábito se basa en el concepto de " hábitos piedra angular " (keystone habits), término acuñado por el periodista científico Charles Duhigg.

La ciencia sugiere que hacer la cama no causa directamente que comas mejor o que seas más productivo en el trabajo, pero inicia una reacción en cadena que facilita que otras buenas decisiones se tomen de manera natural a lo largo del día.

Neurobiológicamente, completar una tarea pequeña apenas despertamos genera una liberación inmediata de dopamina . Esta pequeña " recompensa " le indica al cerebro que somos capaces de cumplir objetivos, lo que reduce los niveles de cortisol (la hormona del estrés) asociados a la incertidumbre del día que comienza.

Al crear una isla de orden en medio del caos del despertar, estamos enviando una señal de competencia al sistema nervioso central.

ordenar la cama El estudio intenta fomentar un pequeño cambio en la rutina diaria para el bienestar general. WEB

Los 3 hábitos destacados de quienes hacen la cama al despertar

La psicología aplicada al comportamiento ha identificado tres rasgos o hábitos colaterales que suelen poseer estas personas:

Alta conciencia y autorregulación Las personas que tienden la cama de inmediato suelen puntuar alto en el rasgo de "responsabilidad" dentro del modelo de los Cinco Grandes. Tienen el hábito de priorizar la disciplina sobre la gratificación inmediata (la comodidad de dejar las sábanas revueltas). Este rasgo está fuertemente vinculado a la longevidad y al éxito profesional. Gestión proactiva del estrés: El hábito de ordenar el entorno físico actúa como una forma de "higiene mental". Estas personas tienden a enfrentar los problemas de manera fragmentada; entienden que para resolver grandes conflictos primero deben estabilizar su entorno inmediato. El hábito destacado aquí es la capacidad de compartimentar y reducir la carga cognitiva mediante el orden externo. Búsqueda de cierre cognitivo: Quienes no pueden salir de su habitación sin dejar la cama hecha poseen una fuerte necesidad de "cerrar ciclos". Este hábito se traslada a su vida laboral y personal como la tendencia a no dejar tareas pendientes y a cumplir con los compromisos en tiempo y forma. Para ellos, una cama deshecha es una "pestaña abierta" en el navegador de su mente que consume energía innecesariamente. Las personas que nunca hacen la cama poseen esta cualidad rara y buscada, según la psicología (3)

El impacto en la felicidad y el bienestar

Un estudio realizado por el portal Psychology Today y diversas encuestas de hábitos de sueño sugieren que existe una correlación significativa entre hacer la cama y el bienestar general. Las personas que mantienen este ritual reportan sentirse más descansadas y con una mayor sensación de control sobre sus vidas.

El almirante William H. McRaven, en su famoso discurso y posterior libro, sostiene que "si hacés tu cama todas las mañanas, habrás cumplido la primera tarea del día. Eso te dará un pequeño orgullo y te animará a hacer otra tarea, y otra, y otra".