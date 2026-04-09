9 de abril de 2026 - 19:16

Las persianas de tu casa tienen las horas contadas: te contamos cuáles son las nuevas tendencias en 2026

Las nuevas tendencias permiten un mejor control de la iluminación y el espacio dentro de casa.

Persianas casa
Por Redacción

Durante años, las persianas marcaron la forma de cubrir ventanas y garantizar privacidad en casa. Hoy, esa lógica empieza a cambiar. Nuevas alternativas más livianas, funcionales y fáciles de mantener ganan terreno y modifican cómo se gestionan la luz, el espacio y la estética en los ambientes de nuestro hogar.

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rieles de la ventana

La tendencia no responde solo a una cuestión visual. Los nuevos sistemas permiten un mejor control de la iluminación, ocupan menos espacio y se integran con mayor naturalidad al diseño general del hogar. La búsqueda ya no es solo tapar, sino equilibrar privacidad, entrada de luz y estilo.

limpieza de persianas
Este truco es sencillo, ya que no se necesita hacer fuerza y evita el desgaste de la superficie.

Este truco es sencillo, ya que no se necesita hacer fuerza y evita el desgaste de la superficie.

Qué opciones reemplazan a las persianas en tu casa

El cambio se apoya en soluciones versátiles que combinan practicidad y diseño:

- Paneles japoneses: se desplazan de forma lateral, generan un efecto ordenado y ocupan poco espacio visual. Funcionan bien en ambientes amplios o con ventanales grandes.

- Cortinas roller: se consolidan por su simpleza. Permiten regular la luz con precisión, son fáciles de limpiar y se adaptan a distintos estilos.

- Visillos livianos: dejan pasar la luz natural sin exponer el interior. Generan una atmósfera suave y cálida, ideal para dormitorios o livings.

- Cortinas de lino o gasa de algodón: suman textura y una estética más relajada. Encajan en espacios donde predomina lo natural.

- Postigos o paneles de madera: combinan función y carácter. Oscurecen el ambiente y aportan presencia visual como elemento decorativo.

Estas alternativas no solo reemplazan a las persianas, sino que permiten ajustar cada ventana según el uso real del espacio.

limpieza de persianas
Este truco es sencillo, ya que no se necesita hacer fuerza y evita el desgaste de la superficie.

Este truco es sencillo, ya que no se necesita hacer fuerza y evita el desgaste de la superficie.

Qué analizar antes de elegir

La elección deja de ser estándar y pasa a depender de variables concretas:

- El nivel de privacidad que necesita el ambiente

- La cantidad y dirección de la luz natural

- La facilidad de uso y mantenimiento en el día a día

-La coherencia con el estilo general del espacio

- Las dimensiones y tipo de abertura

Truco
Un truco de mantenimiento del hogar elimina el sonido de ventanas con viento.

Un truco de mantenimiento del hogar elimina el sonido de ventanas con viento.

El cambio de paradigma es claro: la ventana deja de ser un punto a cubrir y pasa a ser un elemento activo dentro del diseño. Elegir bien no implica seguir una tendencia, sino entender cómo interactúan luz, espacio y uso cotidiano dentro del ambiente.

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