Las medias sin par o viejas no las tires, tenés un tesoro en casa: 3 formas de reutilizarlas para ahorrar

El uso de fibras de algodón evita rayones en superficies delicadas y reduce los desechos de una de las industrias más contaminantes del mundo.

¿Guardas medias viejas y sin par? Te compartimo 3 idea de reciclaje para darles una nueva vida.

Las medias viejas, rotas o sin par suelen terminar en la basura, pero en realidad son un recurso valioso para el hogar. A través del suprarreciclaje, estas prendas pueden transformarse en herramientas de limpieza efectivas o accesorios deportivos económicos. Aquí presentamos tres soluciones prácticas para aprovechar ese "tesoro" escondido en tu cajón.

1) El truco de la abuela para persianas impecables La limpieza de persianas suele ser una tarea pesada por la acumulación de polvo en espacios estrechos y difíciles de alcanzar. La parte interior de estas cortinas junta mucha suciedad que puede removerse fácilmente con un calcetín de algodón. Esta tela es ideal porque atrapa las partículas sin rayar ni dañar las láminas.

Para aplicar esta técnica, hay que colocar la media en la mano como si fuera un guante. Se recomienda humedecerla con una mezcla de agua y vinagre blanco en partes iguales, lo que ayuda a eliminar olores y suciedad persistente. El procedimiento consiste en deslizar la mano suavemente por cada lámina de arriba hacia abajo. Al finalizar, se debe pasar otra media seca para quitar el exceso de humedad.

image Podes envolver tu mano con la media o doblarla para limpiar espacios díficiles de la persianas. Gentileza. 2) Juguete para mascota Otra utilidad práctica es la creación de juguetes para mascotas, específicamente pelotas. El proceso consiste en envolver una media sobre otra, apretando con fuerza para lograr una forma circular bien compacta y firme. Una vez alcanzado el tamaño deseado, es fundamental coser los extremos para evitar que el perro o gato desarmen el juguete al morderlo. Esta solución no solo ahorra dinero, sino que mantiene entretenidos a los animales de forma segura.

image Además podés envolver los juguetes, cartones y otra cosas que a tu perro o gato le guste morder con la media. También poder cortarlas en tiras y trenzalars para hacer un juguete resistente. Gentileza. 3) Soporte para celular Finalmente, las medias pueden transformarse en un soporte de brazo para el celular, útil para quienes realizan actividad física. Solo se debe cortar la punta de la prenda y colocarla en el brazo. Al doblar la tela hacia arriba se genera un bolsillo donde el teléfono queda resguardado del sudor y la suciedad del ambiente. Esta adaptación aprovecha la elasticidad natural de materiales como el nylon o el poliéster para mantener el dispositivo firme durante el movimiento.

image No hace falta que gastes en accesorios. Con una media bien elastizada podés salir a correr con tu teléfono. Gentileza.