Las cortinas largas dejaron de convencer: la solución que agranda departamentos chicos y suma luz

Además, este formato suele interferir con radiadores, aires acondicionados o muebles bajos. En términos de decoración, generan acumulación de polvo y requieren mantenimiento constante. Por eso, diseñadores y estudios recomiendan revisar el tratamiento de ventanas con una lógica más funcional, especialmente cuando el objetivo es ganar amplitud sin hacer obra.
La alternativa que gana espacio y claridad en el hogar
La solución que avanza es la cortina roller, en versiones screen o sunscreen. Este sistema se ajusta al vano, no invade laterales y permite regular la luz con precisión. En diseño interior, su principal ventaja es la limpieza visual: desaparece cuando está abierta y no interrumpe líneas ni recorridos.
Las roller screen filtran el sol sin oscurecer, mantienen la privacidad y evitan reflejos en pantallas, algo clave en livings y espacios de trabajo en casa. A diferencia de las telas pesadas, no recargan el ambiente y acompañan una estética minimalista muy buscada en departamentos actuales.
Otro punto fuerte es la versatilidad. Existen distintos grados de apertura, colores neutros y mecanismos compactos que se integran al marco. Esto permite resolver ventanas grandes o chicas sin sumar volumen. Desde la arquitectura, el impacto es inmediato: más luz homogénea y una lectura espacial más amplia.
En cuanto al uso diario, las roller son fáciles de limpiar, no se deforman y resisten mejor el paso del tiempo. Esto reduce costos de recambio y simplifica el mantenimiento, una ventaja concreta en viviendas urbanas donde el confort se mide en gestos simples y soluciones durables.
Para quienes buscan optimizar metros sin resignar estilo, el cambio es estratégico. La ventana deja de ser un punto pesado y se convierte en un recurso luminoso. Por eso, las cortinas largas pierden terreno y las roller se consolidan como estándar en departamentos chicos: suman luz, orden y una sensación real de amplitud sin complicaciones.