7 de enero de 2026 - 10:00

Las cortinas largas dejaron de convencer: la solución que agranda departamentos chicos y suma luz

En decoración, arquitectura y diseño interior se impone un recurso funcional que ordena ventanas, mejora visuales y optimiza metros.

Decoración y arquitectura definen diseño interior con soluciones que maximizan luz en espacios chicos.

Decoración y arquitectura definen diseño interior con soluciones que maximizan luz en espacios chicos.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

las mesas ratonas de vidrio quedaron en el pasado: el nuevo material que suma estilo y seguridad

Las mesas ratonas de vidrio quedaron en el pasado: el nuevo material que suma estilo y seguridad

Por Ignacio Alvarado
Decoración y arquitectura redefinen diseño interior con soluciones compactas para guardar calzado moderno

El mueble zapatero tradicional ya no se usa: la solución moderna que ahorra espacio

Por Ignacio Alvarado

Además, este formato suele interferir con radiadores, aires acondicionados o muebles bajos. En términos de decoración, generan acumulación de polvo y requieren mantenimiento constante. Por eso, diseñadores y estudios recomiendan revisar el tratamiento de ventanas con una lógica más funcional, especialmente cuando el objetivo es ganar amplitud sin hacer obra.

image
Decoraci&oacute;n y arquitectura definen dise&ntilde;o interior con soluciones que maximizan luz en espacios chicos.

Decoración y arquitectura definen diseño interior con soluciones que maximizan luz en espacios chicos.

La alternativa que gana espacio y claridad en el hogar

La solución que avanza es la cortina roller, en versiones screen o sunscreen. Este sistema se ajusta al vano, no invade laterales y permite regular la luz con precisión. En diseño interior, su principal ventaja es la limpieza visual: desaparece cuando está abierta y no interrumpe líneas ni recorridos.

Las roller screen filtran el sol sin oscurecer, mantienen la privacidad y evitan reflejos en pantallas, algo clave en livings y espacios de trabajo en casa. A diferencia de las telas pesadas, no recargan el ambiente y acompañan una estética minimalista muy buscada en departamentos actuales.

image
Decoraci&oacute;n y arquitectura definen dise&ntilde;o interior con soluciones que maximizan luz en espacios chicos.

Decoración y arquitectura definen diseño interior con soluciones que maximizan luz en espacios chicos.

Otro punto fuerte es la versatilidad. Existen distintos grados de apertura, colores neutros y mecanismos compactos que se integran al marco. Esto permite resolver ventanas grandes o chicas sin sumar volumen. Desde la arquitectura, el impacto es inmediato: más luz homogénea y una lectura espacial más amplia.

En cuanto al uso diario, las roller son fáciles de limpiar, no se deforman y resisten mejor el paso del tiempo. Esto reduce costos de recambio y simplifica el mantenimiento, una ventaja concreta en viviendas urbanas donde el confort se mide en gestos simples y soluciones durables.

Para quienes buscan optimizar metros sin resignar estilo, el cambio es estratégico. La ventana deja de ser un punto pesado y se convierte en un recurso luminoso. Por eso, las cortinas largas pierden terreno y las roller se consolidan como estándar en departamentos chicos: suman luz, orden y una sensación real de amplitud sin complicaciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Reutilizar este material en casa es un beneficio, ya que tarda cientos de años en degradarse.

Si tenés bidones de agua en casa, no los tires: 2 formas ingeniosas para darles un nuevo uso

Por Redacción
Decoración y arquitectura impulsan diseño interior eficiente en baños modernos actuales.

El bidet tradicional empieza a desaparecer: el sistema compacto que redefine los baños modernos

Por Ignacio Alvarado
Decoración, diseño interior y arquitectura redefinen soluciones modernas para baños más higiénicos

La cortina de baño tradicional quedó atrás: la alternativa moderna que mejora higiene y diseño

Por Ignacio Alvarado
Cambiá la decoración de tu casa con asombrosos muebles sobre ruedas

Renová la decoración en 2026: el único material que debes reciclar para tener una mesa nueva

Por Redacción