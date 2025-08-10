Las 5 señales que podrían mostrar que una persona miente, según expertos

No siempre hace falta una confesión directa para notar que una persona está escondiendo información o actuando con inseguridad. Hay señales que surgen en el lenguaje corporal, la voz y hasta en la forma de mirar. Los expertos en comportamiento humano revelaron cuáles son las pistas más frecuentes cuando una persona no es sincera.
Aunque muchas personas tienen su propia estrategia de intuir y detectar una mentira, en la práctica no es tan evidente. Lo mismo sucede con las personas que no confían en sí mismas pero aparentan seguridad. Por eso, hay 5 señales clave que permiten a los profesionales identificar estos comportamientos incluso cuando son sutiles o están muy bien disimulados.
señales de persona mentirosa
El lenguaje no verbal de una persona mentirosa puede detectarse siguiendo las 5 señales básicas.
Las 5 señales que revelan una mentira o inseguridad
Según la doctora Lillian Glass, experta en análisis del comportamiento y autora del libro "The Body Language of Liars", existen indicadores concretos que aparecen cuando alguien miente o se siente inseguro.
Uno de los primeros está en el cambio en la voz
Es fácil detectarlo cuando las personas suelen hablar más rápido, más despacio o con un tono más agudo sin darse cuenta.
Otra señal clara es cuando evitan el contacto visual
Aunque algunos mentirosos entrenados pueden sostener la mirada, la mayoría desvía los ojos o parpadea con más frecuencia.
También puede aparecer rigidez corporal
Esta señal es cuando el cuerpo está tenso o inmóvil, lo que muestra incomodidad o temor a ser descubierto.
Una cuarta señal es el uso excesivo de palabras para explicar algo simple
Las personas que mienten o dudan de sí mismos tienden a justificar demasiado o dar detalles innecesarios.
Por último, están los gestos que no coinciden con lo que se dice
Por ejemplo, negar con la cabeza mientras se afirma algo verbalmente.
Estas señales no deben interpretarse de forma aislada, pero si se presentan varias juntas pueden ser indicios de que algo no es genuino. Los expertos coinciden en que el cuerpo suele decir lo que la boca intenta esconder.
Qué hacer si notás en una persona estas señales al enfrentar una conversación
Observar estos comportamientos no significa acusar inmediatamente a alguien.
- La recomendación es mantener una actitud atenta y si algo te genera dudas, hacé preguntas abiertas para ver cómo responde la otra persona. A veces, la inseguridad se debe a nervios o desconfianza previa y no necesariamente a una intención de mentir.
- Otro paso importante es que revises el contexto. Algunas personas evitan el contacto visual por timidez o por motivos culturales. Lo mismo sucede con quienes hablan mucho por ansiedad. Por eso los expertos insisten en no sacar conclusiones rápidas, pero sí usar estas señales como alerta para prestar atención.
- En relaciones personales o laborales, detectar a tiempo una actitud deshonesta o insegura puede evitar malentendidos mayores. Por eso, es ideal que conozcas el lenguaje no verbal, porque ayuda a entender mejor a quienes nos rodean y a cuidar nuestros propios vínculos.
Aunque no siempre se note a simple vista, los gestos y actitudes revelan cuando alguien no está siendo honesto o se siente inseguro. Aprender a identificarlos permite mejorar la comunicación y tomar decisiones más conscientes.