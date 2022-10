Larry de Clay dio el sí y apostó al amor junto a Rosa Speratti: los detalles del casamiento

Este viernes por la mañana, el humorista Larry de Clay eligió apostar al amor y casarse con Rosa Speratti. Acompañados de varias personalidades famosas, dieron el sí en San Isidro.

Ella a los 45 años, él a los 61, el amor no tiene edad. Esta fue la razón que llevó a Larry a pedirle casamiento a Rosa y así comenzar a disfrutar su “felices por siempre”.

Larry de Clay y Rosa Speratti.

En la mañana del viernes llevaron a cabo la ceremonia en un Registro Civil ubicado en San Isidro. Entre los invitados se encontraban el Puma Goity, Jorge Suárez, Sergio Gonal y Toti Ciliberto. Anteriormente, el humorista aseguró haber invitado a Marcelo Tinelli pero él avisó que no podría ir.

En su documento de identidad figura Raúl Germán Biaggioni, y así firmó ante la ley para concretar el compromiso más importante de su vida. Pantalón de jean azul, camisa y cárdigan a juego fue el look elegido por el comediante.

Larry de Clay y Rosa Speratti

Por su lado, la novia optó por un básico vestido largo en color verde oliva que combinó con un kimono estampado en flores. Para terminar su outfit eligió unos zapatos de taco bajo en color suela.

Luego de vivir el civil, esta noche la pareja se presentó en un hermoso salón donde los invitados lo recibieron al aire libre y dieron el sí ante el sacerdote. En esa ocasión, Larry de Clay portó el clásico traje negro y camisa blanca con un moño oscuro, y Rosa Speratti se lució con un increíble vestido blanco con un escote muy delicado que quedó a la vista gracias al recogido en su cabello.

Larry de Clay y Rosa Speratti.

La propuesta de casamiento de Larry de Clay

En diálogo con Teleshow, Raúl Germán Biaggioni, alias Larry, decidió compartir detalles de su vida privada y contó cómo fue la propuesta de casamiento que realizó: “La propuesta fue en Miramar, en la playa, con Isabella, que es la hija de ella, y Santino, mi hijo más pequeño. Estábamos ahí tomando algo y de golpe me surgió esa necesidad. Le dije ´bueno, ahora que están los chicos acá, te quiero hacer una proposición´. Hubo un segundo de misterio, y le pregunté si se quería casar conmigo”, comenzó el cómico.

Los invitados famosos en el casamiento de Larry de Clay y Rosa Speratti.

“Los chicos saltaban de felicidad, ella también de alegría, porque fue muy sorpresivo. No lo había planeado, no tenía anillo, simplemente tuve esa necesidad de hacer eso ahí. Ella se emocionó mucho. Y después, en el teatro en Carlos Paz, estábamos haciendo función y Gladys Florimonte me apuró y tuve que hacer también la propuesta ahí”, desarrolló Larry.