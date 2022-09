Lali Espósito y Peter Lanzani fueron captados juntos y eso ilusionó a sus fanáticos

Como dicen: “Donde hubo fuego, cenizas quedan”. Ahora, ¿esto puede aplicarse a todas las ex parejas?. En las últimas horas, se viralizó un video de Lali Espósito y Peter Lanzani, quienes fueron novios durante su paso por Casi Ángeles y sus fanáticos, se ilusionaron con la posibilidad de verlos juntos nuevamente.

Ambos actores coincidieron en el festival de cine de San Sebastián, y fueron captados caminando abrazados, algo que sus fanáticos no dejaron pasar.

Lali Espósito y Peter Lanzani, en San Sebastián, España. Captura video.

Los autodenominados “laliters” se expresaron felices a través de las redes sociales sobre la posibilidad de que ellos vuelvan a estar juntos: “Vas, vuelves, te enamorás, me enamoro, pero entre siete millones de personas ese hilo rojo lo tengo contigo y no se va a cortar”, “Qué lindo es seguir a laliter desde tantos años y que el universo nos siga recompensando tanta resistencia”, “Lali y Peter hoy y siempre, la verdad”, “Chicos, aguante 2022″, “Lali y Peter juntos en España”, “Solo con verlos abrazados me alegraron el día”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores en las redes.

La historia de amor entre Lali Espósito y Peter Lanzani

Fue en 2020, cuando Lali Espósito y Peter Lanzani realizaron un vivo y sus fanáticos también deliraron con la idea. En ese momento, la cantante e intérprete de “Disciplina”, “N5″ y “Diva” había confesado que le había costado mucho convencerlo a él de participar. “Al principio no quería saber nada. ‘Me matás’, me decía”, contó ella.

El sorpresivo "me gusta" de Peter Lanzani a una particular publicación de Lali Espósito

“Con ese pelo y esa barba si marcás la diferencia con Casi Ángeles, sos Tom Hanks en El Náufrago”, había bromeado ella sobre el look del actor y luego siguió: “Hay un cariño real entre nosotros dos y entre todo el equipo. No sé si todos los grupos de laburo tienen gente sana de corazón con buenas intenciones. Veo tus películas y me muero de emoción porque te conozco desde el momento cero que empezaste a actuar”.

Ellos se conocieron en el 2006 cuando ambos hacían Chiquititas y de inmediato se pusieron de novios, aunque el romance no duró demasiado. Tiempo más tarde, se volvieron a encontrar en Casi Ángeles, la ficción en la que interpretaban a una pareja y la ficción se volvió realidad y apostaron nuevamente al amor. Luego de mantener en secreto bastante tiempo la relación, comenzaron a mostrarse juntos nuevamente.

Lali Espósito y Peter Lanzani, en su tierna infancia\u002E (Archivo)

En el 2009 cortaron definitivamente y poco después ella comenzó a salir con Benjamín Amadeo.