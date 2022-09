Lali Espósito se fue rápido de La Voz Argentina y crecen los rumores de un enojo por los resultados finales

Terminó la última temporada de La Voz Argentina y el descontento por la final fue grande. Tanto los fanáticos de otros participantes como los seguidores de los distintos jurados se quejaron del último programa y al parecer, Lali Espósito fue una de ellas.

A este gran grupo de personas que no les resultó creíble ni justo el final del certamen de música, se le sumó Lali Espósito, una de las jurados. A través de las redes sociales, se viralizó un supuesto audio que le envió a otra persona en el que se escucha a la cantante completamente enojada. Lo mostraronen el programa Mañanísima conducido por Carmen Barbieri.

Lali Espósito en La Voz

Algunos minutos después de la viralización, Lali comentó el posteo de Twitter donde se encontraba el audio y dijo: “Jajajajajajajajajajajajaa me reí fuerte porque es un fragmento de la película PERMITIDOS (que si no la vieron la recomiendo) Pero después de reirme me preocupo pensar que haya gente que “informe” asi... Media pila che (me sigo riendo ahora)”.

De esta manera, el rumor del enojo de la cantante pop quedaba fuera de cualquier noticia. Pero esta mañana, Laura Ubfal se contactó con el mismo programa de televisión y comentó algunos detalles que dieron que hablar.

“Menos mal, Estefi, que te dijeron que el audio de Lali era mentira. Era una escena de Permitidos. Pero ojo, es verdad que Lali no se fue muy contenta”, comentó la periodista. Además, sumó que la joven se fue antes del estudio de La Voz Argentina, pero que sus motivos podían justificarse con el viaje que debía realizar a España.

Los fanáticos de La Voz y el enojo tras la definición de la final

Una vez más, el Team Sole resultó ganador de La Voz Argentina. Yhosva Montoya reunió el 52.4% de los votos contra el 47.6% que obtuvo Ángela Navarro, la participante del Team Lali.

Lali Espósito junto a Marley y la Sole

La victoria del joven dejó con un gusto amargo a muchos usuarios que eligieron manifestarse en las redes sociales. “Es joda que no ganó Angela? La voz totalmente CANCELADA” y “Es necesario ser hombre, cantar folclore y dar pena para ganar la voz argentina” fueron algunos de los mensajes en Twitter.

A su vez, los fanáticos de Lali Espósito expresaron su bronca y el apoyo incondicional tanto a la integrante del team de la ex TeenAngels como a ella misma.