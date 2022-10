Lali Espósito apuntó contra un televidente: “Sos el claro ejemplo de lo que es un acosador”

Lali Espósito estuvo nuevamente invitada en “El Hormiguero”, uno de los programas más vistos de España. En medio del show, un televidente le pidió a la argentina que le diera un consejo y ella lo definió en duros términos: “Sos el claro ejemplo de lo que es un acosador”.

Qué

La cantante está pasando por un gran momento profesional, es la “life coach” del exitoso programa que conduce Pablo Motos. Allí, el conductor lee cartas del público con distintas inquietudes y ella los asesora. Sin embargo, en esta oportunidad no disimuló su molestia al escuchar el caso de un hombre llamado Raúl.

“No he puesto ninguna censura porque creo que tiene que ser lo que venga”, advirtió Motos antes de leer el caso. Y continuó: “Estoy enamorado de mi vecina Blanca, ¿qué me recomiendas que haga para atraerla?”.

Lo curioso fue que el hombre contó que esta mujer el año pasado lo denunció por acoso, pero que él ganó el juicio. “Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche”, argumentó el hombre que pedía ayuda.

Pero el problema fue que Lali se indignó al escuchar el mensaje y por supuesto que no dudo en dar su opinión: “Realmente pienso que está buenísimo, Raúl, que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos, en el programa más visto de España, el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje”.

Acto seguido, repasó el caso: “Él mismo cuenta que la invita a salir a su vecina, ella le dice que no. Llega al punto de denunciarlo, o sea, eso llega a la Justicia. Él se jacta de haber ganado el juicio. No me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias. Y de pronto le insiste otra vez en salir”.

“Para mí este es un claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Para mí está buenísimo que ‘les niñes’ que estén del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien”, reflexionó.

Y para concluir, agregó: “Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte: No es no”.