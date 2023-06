La tenebrosa historia del sujeto sin rostro que inspiró la leyenda del ‘Hombre Verde’

Raymond Robinson nació el 29 de octubre de 1910 en el condado de Beaver, Pensilvania, Estados Unidos. La primera etapa de su infancia transcurrió como la de cualquier niño: jugar en el campo y cumplir con sus tareas cotidianas.

Sin embargo, todo cambiaría el 18 de junio de 1919, cuando un accidente doméstico destruyó parte de su cuerpo y de su vida. Ese día, Raymond y sus amigos decidieron jugar en el puente de la Pittsburgh, Harmony, Butler, and New Castle Railway Co. que cruzaba Wallace Run. El puente transportaba grandes cantidades de electricidad.

Un sujeto sufrió la desfiguración de su rostro y eso dio pie para el surgimiento de una tenebrosa leyenda.

Cuando el pequeño Raymond intentaba trepar un poste, un cable eléctrico que estaba en dicho palo generó una descarga que dio de lleno en el cuerpo del nene. Pese a que no había muchas esperanzas, el pequeño sobrevivió al accidente, pero las marcas del siniestro en su cuerpo lo acompañaron el resto de su vida.

Las secuelas del accidente

En el accidente perdió sus ojos, boca y nariz por completo; solo una oreja quedó sana en medio de un rostro totalmente desfigurado. Además, perdió un brazo.

No obstante, lejos de ocultarse del mundo Ray decidió enfrentar la vida e intentó llevar su existencia lo más normal posible dentro de semejante contexto.

Disfrutaba escuchar la radio durante el día y dar largos paseos por la ruta estatal 351 con ayuda de un bastón en las noches. Nunca se supo si estas caminatas nocturnas eran para evitar las miradas de la gente o porque se trataba de su hora predilecta.

Fueron esas caminatas las que pronto comenzaron a llamar la atención: primero fueron los curiosos quienes se acercaron al lugar para verlo, luego personas más agresivas que lo insultaban o aprovechaban su ceguera para golpearlo.

Un sujeto sufrió la desfiguración de su rostro y eso dio pie para el surgimiento de una tenebrosa leyenda.

Esto último preocupó mucho a sus familiares preocupaba por ello, pero nada hizo que Raymond dejara el placer de sus paseos. Ya había sufrido lo suficiente en su niñez como para que ahora siendo adulto le prohibieran ser libre.

Con los años Raymond Robinson abandonó sus paseos y ya en su ancianidad se trasladó a Friendship Ridge, una residencia de adultos mayores en el municipio de Brighton, donde fue atendido por su familia.

A pesar de su carácter amable y pacífico, nada impidió que los rumores populares impulsaran el nacimiento de una leyenda urbana siniestra que lo tuvo como protagonista.

El Hombre Verde

La leyenda urbana del Hombre Verde, o Charlie Sin Rostro, está basada en parte en la vida de Robinson ya que narra las andanzas de un oscuro sujeto por el costado de la carretera Koppel-Nueva Galilea, en Big Beaver. También asegura que se le puede encontrar en un túnel ferroviario de South Park, una zona industrial cercana a Pittsburgh.

Un sujeto sufrió la desfiguración de su rostro y eso dio pie para el surgimiento de una tenebrosa leyenda.

Raymond falleció el 11 de junio de 1985, sin embargo, los “avistamientos” de Charlie Sin Rostro continuaron tras la muerte de Robinson.

Seguí leyendo