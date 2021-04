La serie de Luis Miguel reavivó la rivalidad con Cristian Castro y estallaron las redes

La serie de Luis Miguel es un éxito en la plataforma de Netflix . Lo cierto es que a partir de la segunda temporada hay una aclaratoria en cada capítulo que deja claramente expresado que los hechos y personajes son ficcionados, de modo que la mera coincidencia no es responsabilidad de los autores y productores de la tira.

Si bien los conflictos que atraviesa el Rey Sol son fechados y lo más parecidos a la realidad, ya se había indicado en el capítulo anterior que su problema de audición no había tenido relación con un concierto en Perú, como se deja ver en la serie. Sin embargo, en esta última entrega que se estrenó el domingo hubo mucha tela para cortar a partir de la aparición de un personaje.

En escena apareció “Cristian Valdés” , una clara competencia de Luis Miguel, interpretado por Diego Boneta en los ’90. Los cantantes se cruzan tras bambalinas y tienen un cruce de miradas y palabras. Valdés denota ironía en su forma de expresar su “simpatía” por el Re Sol, a quien le “agradece” no cantar luego de él ya que había dejado al público muy animado. Por tal motivo, Luis Miguel no tarda en decir con su tono mexicano que lo caracteriza “ya estoy hasta la madre de Cristian Valdés”, ya que este venía en claro ascenso mientras que el astro no podía terminar de componer su siguiente disco.

Si bien la historia no da muchos detalles de cómo surge esta nueva estrella, el look del tal Valdés tiene un evidente parecido con Cristian Castro que los tuiteron no dejaron pasar.

Así fue que durante la mañana la red del pajarito estalló con los memes por la aparente “enemistad” que había entre ambos cantantes por una mujer. Fue tan explosiva la reacción de los usuarios que incluso algunos jugaron con la idea de que ni la transmisión de “Los Oscars” fue tan trascendente como la aparición de “Cristian” en la serie de LuisMi.

Otros usaron la ironía, algo clave en Twitter, para remarcar que aún en la serie de Luis Miguel, Cristian Castro obtuvo presencia en la red siendo tendencia durante varias horas.

Luis Miguel en uno de sus mejores momentos

El artista cumplió 51 años el pasado 19 de abril . Está pasando uno de los mejores momentos, tras una serie de eventos fallidos, una vida llena de idas y venidas con el consumo de sustancias. Es que la serie de Netflix que cuenta su vida, marcó un antes y un después para muchos que no conocían de su desgarradora infancia. Explotación, drogas, maltrato, viajes, estudios sin terminar y lo peor y más triste: la desaparición de su madre.

Si bien su vida ha sido un compendio de amores fallidos, no se ha detenido ni un segundo para seguir cantándole el amor. Ahora más que nunca comparte con el público la otra cara, todo lo sucedido tras bambalinas.