La arqueología descubre una de las pistas más importantes sobre las últimas horas que vivió la ciudad de Pompeya antes de ser destruida

La destrucción de Pompeya por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C. es uno de los episodios más estudiados de la Antigüedad por expertos en arqueología . Durante siglos predominó la imagen de una ciudad cuyos habitantes fueron sorprendidos sin posibilidad de escapar por una lluvia de cenizas y gases volcánicos.

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Sin embargo, las investigaciones arqueológicas de las últimas décadas ofrecen una visión mucho más compleja. Hoy los especialistas ya no intentan responder únicamente cómo desapareció Pompeya , sino también cómo reaccionaron sus habitantes cuando comprendieron que el desastre era inminente .

La destrucción de Pompeya por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C.

Los nuevos hallazgos muestran que muchas personas sí tuvieron tiempo para abandonar la ciudad, mientras que otras decidieron permanecer en ella por diferentes motivos.

Pompeya se encontraba a pocos kilómetros del Vesubio, un volcán activo situado en la región italiana de Campania .

Aunque los terremotos eran relativamente frecuentes en la zona, habían pasado siglos desde la última gran erupción. La mayoría de los habitantes probablemente no relacionó los movimientos sísmicos con una catástrofe de semejante magnitud.

Cuando comenzó la actividad volcánica, la población se enfrentó a una situación para la que no tenía experiencia previa.

Miles de personas lograron escapar de Pompeya

Durante mucho tiempo se creyó que prácticamente toda la población había quedado atrapada por la erupción.

Los restos humanos recuperados representan solo una parte de quienes vivían en Pompeya. Aunque resulta imposible determinar una cifra exacta, la evidencia arqueológica sugiere que miles de habitantes abandonaron la ciudad antes de que los flujos piroclásticos terminaran por sepultarla.

Este dato cambia por completo la interpretación histórica del desastre. Pompeya no fue una ciudad donde todos quedaron atrapados al mismo tiempo. Hubo personas que evacuaron rápidamente y otras que optaron por quedarse, posiblemente para proteger sus bienes, esperar a familiares o porque no imaginaron la magnitud del peligro.

Julia Félix, una mujer que pudo anticiparse al desastre

Uno de los casos más llamativos es el de Julia Félix, una destacada empresaria romana propietaria de un importante complejo de baños y edificios comerciales. Las excavaciones revelaron que su propiedad había sido prácticamente vaciada antes de quedar cubierta por las cenizas.

Los especialistas encontraron muy pocos objetos de valor, animales o medios de transporte, lo que sugiere que el lugar fue evacuado de forma organizada y no durante una huida desesperada.

La arqueología no puede determinar qué información tenía Julia Félix ni qué señales interpretó antes de la erupción, pero sí permite reconstruir sus acciones, que indican una planificación previa al momento más devastador del desastre.