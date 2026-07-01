La psicología dice que las personas que nunca tiran las cajas de los celulares no son acumuladoras: suelen compartir este rasgo emocional

Abrís un placard, un cajón o el altillo de tu casa y ahí siguen. Cajas de celulares , relojes inteligentes, auriculares, notebooks o cámaras que hace años dejaron de usarse, pero que nadie se anima a tirar. Este comportamiento es muchísimo más común de lo que parece y, según la psicología, no necesariamente tiene relación con el desorden o con una tendencia a acumular objetos. De hecho, muchos de quienes conservan esas cajas tienen la casa perfectamente ordenada y, aun así, sienten que desprenderse de ellas "no está bien".

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La pregunta aparece casi siempre después de una mudanza o una limpieza profunda. Si nunca volvimos a usar esa caja, ¿por qué seguimos guardándola? ¿Realmente creemos que algún día la vamos a necesitar? ¿O existe otro motivo que cuesta reconocer?

La respuesta, según distintos psicólogos especializados en toma de decisiones y comportamiento cotidiano, tiene mucho más que ver con las emociones que con el cartón.

Uno de los conceptos más utilizados para explicar este fenómeno es la aversión a la pérdida .

El cerebro suele darle más importancia a lo que podría perder que al beneficio inmediato de ganar espacio. La caja representa, de alguna manera, el valor económico de aquel producto. Tirarla puede generar la sensación de que el objeto pierde parte de su importancia o de su posible valor de reventa.

También aparece el conocido efecto del "por las dudas".

Muchas personas imaginan escenarios futuros donde la caja podría volver a ser útil: una mudanza, una garantía, una venta o simplemente la posibilidad de guardar nuevamente el dispositivo.

Aunque esas situaciones casi nunca ocurran, la sola posibilidad alcanza para justificar que la caja permanezca durante años.

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Qué dicen los psicólogos sobre este hábito

La psicología sostiene que este comportamiento suele reflejar una fuerte necesidad de seguridad y control.

Las cajas funcionan como una especie de respaldo emocional. Conservan el recuerdo del momento en que se compró el producto, simbolizan una inversión importante y transmiten la sensación de que todavía existe una solución disponible si algo llegara a pasar.

En otras palabras, no se guarda solamente un envase: se conserva una tranquilidad.

Además, las cajas también pueden actuar como disparadores de memoria. Al verlas, muchas personas recuerdan una etapa de su vida, un regalo importante o el esfuerzo que implicó comprar ese dispositivo.

No siempre es acumulación

Los especialistas aclaran que guardar cajas de manera ocasional no implica un problema psicológico.

Mientras no interfiera con la vida cotidiana ni genere dificultades para organizar la casa, suele tratarse simplemente de una forma muy humana de vincularse con los objetos.

Porque, muchas veces, lo que parece un simple cartón termina representando mucho más que un envase: habla de seguridad, recuerdos y de esa necesidad tan común de sentir que, por las dudas, todavía conviene conservar algo.