La provocativa postura de Mónica Farro en la cama que molesta a su marido y enloquece a sus seguidores

Mónica Farro es una de las famosas más picantes en las redes sociales. En su cuenta de Instagram @moni.farro, suele mostrar todo tipo de fotos y videos atractivos. En este caso, el video lo subió su propio esposo Leandro Herrera, quien buscó acostarse en su cama, pero no encontró lugar. La modelo y vedette estaba durmiendo con una sensual postura, sin dejar ningún tipo de espacio en la cama. “¿Qué harían ustedes, la tiro de la cama?” consultó Leandro a sus seguidores.

La vedette uruguaya suele publicar fotos subidas de tono en las que luce su escultural figura producto de una dieta saludable y mucho entrenamiento. De hecho, su esposo Leandro Herrera- es su preparador físico y suelen mostrarse juntos en el gimnasio con su ardua rutina. Actualmente, Mónica junto a su pareja se encuentran en Córdoba con la obra en la que ella participa: “El juego de Carlos Paz”.

Casamiento de Mónica Farro y su novio Leandro Herrera

Leandro Herrera, luego de salirse de bañar, mostró la intimidad de su casa junto con su esposa Mónica Farro. “Yo no lo puedo creer. Salís de bañarte, terminas tu día cansado, te vas a acortar y te encontras con esto. Toda la cama ocupada” haciendo referencia a donde estaba acostada Mónica. Así empezó el video Herrera narrando su incómoda situación, pero en tono de broma.

La pareja de Farro continuó el video intentando que su esposa se levanté: “Amor, gordita, gorda” le llamaba, mientras le tocaba el hombro. “¿Qué?” respondió ella, con tono de dormida. A lo que él le pidió: “Haceme un lugar en la cama”.

Luego, Herrera se quejó riéndose: “Je, yo no lo puedo creer. Jeje. Yo me quiero acostar y no puedo. Está toda la cama ocupada”. Para terminar, Leandro le preguntó a sus seguidores qué debía hacer. “¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes? ¿La empujo o la tiro de la cama? Que bárbaro, ja”.