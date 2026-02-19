La planta que muchos tienen en casa y atrae insectos sin que lo sepan

En el jardín del balcón o en el interior de casa , hay plantas que parecen inofensivas y decorativas, pero cumplen un rol inesperado . En jardinería , una de las más comunes es también una de las que más insectos puede atraer sin que lo sepas.

La protagonista es el ficus , una de las plantas más elegidas por su resistencia y porte elegante. En el jardín o en el living, crece sin demasiadas exigencias. Sin embargo, su savia y su follaje denso pueden convertirse en un imán para ciertas plagas.

Dentro de la jardinería , el ficus es valorado por su capacidad de adaptación. Pero muchas plantas de esta familia producen una savia rica en azúcares y compuestos orgánicos que resultan atractivos para pulgones, cochinillas y mosca blanca.

En el jardín , cuando las condiciones son cálidas y hay poca ventilación, estos insectos encuentran el ambiente ideal. No llegan por casualidad: son atraídos por señales químicas que la planta libera naturalmente.

Además, el follaje compacto genera microclimas húmedos. En jardinería , ese detalle favorece la reproducción de insectos pequeños que pasan desapercibidos hasta que la colonia ya está instalada.

Lo que explican los especialistas sobre esta atracción

Recién en este punto aparecen los datos técnicos. Estudios en fisiología vegetal y trabajos de universidades públicas señalan que algunas plantas ornamentales emiten compuestos volátiles que funcionan como señales para insectos herbívoros.

Investigaciones del INTA sobre manejo integrado en jardinería urbana indican que el ficus, especialmente en interiores poco ventilados, es propenso a cochinillas algodonosas. Estos insectos se alimentan de la savia y excretan una sustancia azucarada que, a su vez, atrae hormigas.

En el jardín, ese proceso puede pasar inadvertido al principio. Las hojas parecen apenas pegajosas o con puntos blancos mínimos. Pero si no se actúa, la colonia crece.

Cómo prevenir y controlar sin dañar la planta

En jardinería, la prevención es clave. Revisar el envés de las hojas cada semana ayuda a detectar problemas temprano. Las plantas bien ventiladas y con limpieza periódica son menos atractivas para plagas.

En el jardín o interior, limpiar hojas con un paño húmedo y aplicar jabón potásico diluido puede cortar el ciclo de los insectos sin dañar la planta.

También es importante evitar el exceso de fertilizantes nitrogenados. En jardinería, demasiados nutrientes estimulan brotes tiernos que resultan más atractivos para insectos.

El ficus no es una planta “mala”. En el jardín, sigue siendo una de las plantas más nobles. Pero entender cómo interactúa con su entorno te permite anticiparte y mantenerla sana, sin visitantes inesperados.