La planta que crece mejor en sombra y ayuda a refrescar los ambientes en días de calor

En el jardín y la jardinería de interiores, ciertas plantas de sombra ayudan a bajar la temperatura del ambiente y mejorar el aire en días de calor intenso.

En hogares donde el sol no entra con fuerza, el jardín interior suele quedar relegado. Sin embargo, la jardinería ofrece una alternativa verde que no solo sobrevive a la sombra, sino que además colabora con una sensación térmica más agradable. Entre las plantas más elegidas aparece una especie clásica, resistente y sorprendentemente funcional.

El helecho de Boston se volvió protagonista en la jardinería urbana por su capacidad de crecer con poca luz y adaptarse a interiores cálidos. Dentro del jardín doméstico, sus hojas largas y arqueadas no solo decoran: también influyen en el microclima del ambiente.

A diferencia de otras plantas, el helecho de Boston tiene una gran superficie foliar. En el jardín interior, eso se traduce en mayor transpiración vegetal, un proceso natural que libera humedad y ayuda a refrescar el aire.

En términos de jardinería, esta característica es clave en departamentos o casas con poca ventilación. Las plantas de follaje abundante generan una sensación térmica más baja, algo que se percibe especialmente durante las olas de calor.

Dónde ubicarla y cómo cuidarla correctamente Dentro del jardín de interiores, el helecho de Boston crece mejor en sombra luminosa: cerca de ventanas con cortinas, pasillos bien iluminados o baños con luz natural. En jardinería, se recomienda evitar el sol directo, que quema sus hojas.

El riego debe ser regular, manteniendo el sustrato apenas húmedo. Estas plantas agradecen ambientes con cierta humedad ambiental, por lo que pulverizar agua en sus hojas mejora su aspecto y vitalidad. No requiere fertilización frecuente y responde bien a macetas medianas con buen drenaje. Qué explican especialistas sobre su efecto refrescante Recién en este punto aparecen las explicaciones técnicas. Investigaciones de universidades latinoamericanas sobre plantas de interior señalan que especies como el helecho de Boston contribuyen a la regulación térmica mediante evapotranspiración. Estudios de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET analizaron cómo la masa vegetal influye en la percepción del calor en espacios cerrados. Especialistas en jardinería ambiental destacan que estas plantas también mejoran la calidad del aire al retener partículas en suspensión y aumentar la humedad relativa, algo clave en hogares con aire acondicionado. Además, publicaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) remarcan su alta adaptabilidad y bajo nivel de estrés en condiciones de sombra, lo que la convierte en una opción segura para principiantes. En un contexto de veranos cada vez más intensos, el jardín interior gana protagonismo. Apostar por plantas como el helecho de Boston no solo embellece los espacios, sino que ofrece una estrategia natural y accesible para hacer más llevaderos los días de calor.