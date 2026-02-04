4 de febrero de 2026 - 07:30

La planta que crece mejor en interiores, requiere poco riego y ayuda a refrescar el ambiente

En jardín y jardinería de interiores, estas plantas (lejos de cualquier árbol) mejoran el aire, necesitan poco riego y ayudan a refrescar la casa.

Existen plantas, que con pequeños trucos de la jardinería, refrescan el interior de tu hogar o la intimidad de tu jardín.

Existen plantas, que con pequeños trucos de la jardinería, refrescan el interior de tu hogar o la intimidad de tu jardín.

No se trata de un árbol, sino de una especie clásica que volvió a ganar protagonismo en departamentos y casas con poca ventilación. Su presencia cambia el ambiente sin grandes cuidados y demuestra que elegir bien las plantas puede mejorar la vida cotidiana.

image
Existen plantas, que con pequeños trucos de la jardinería, refrescan el interior de tu hogar o la intimidad de tu jardín.

Existen plantas, que con pequeños trucos de la jardinería, refrescan el interior de tu hogar o la intimidad de tu jardín.

Dentro de la jardinería de interiores, el helecho de Boston (Nephrolepis exaltata) se destaca por crecer mejor dentro de casa que al aire libre. En el jardín interior, su follaje abundante y colgante crea una masa verde que aporta frescura visual inmediata.

Estas plantas no necesitan sol directo: con luz natural indirecta crecen sanas y frondosas. Además, su sistema radicular es compacto, lo que permite cultivarlas en macetas medianas sin complicaciones. En espacios donde un árbol es imposible, el helecho cumple una función ambiental clave.

Por qué ayuda a refrescar el ambiente

A diferencia de otras plantas, el helecho de Boston tiene una alta tasa de transpiración vegetal. En el jardín interior, eso significa que libera vapor de agua al ambiente, ayudando a regular la temperatura y la humedad.

Recién en este punto aparecen las explicaciones técnicas. Estudios de universidades latinoamericanas y trabajos del CONICET sobre jardinería ambiental indican que plantas de follaje denso pueden reducir la sensación térmica en espacios cerrados. Investigaciones de la NASA Clean Air Study también señalaron que este tipo de plantas mejora la calidad del aire al filtrar compuestos contaminantes.

image
Existen plantas, que con pequeños trucos de la jardinería, refrescan el interior de tu hogar o la intimidad de tu jardín.

Existen plantas, que con pequeños trucos de la jardinería, refrescan el interior de tu hogar o la intimidad de tu jardín.

Especialistas explican que, aunque no reemplazan un sistema de refrigeración, sí generan un microclima más confortable, algo clave en dormitorios y livings durante el verano.

Cuidados simples para mantenerlo saludable

En jardinería, el helecho de Boston se considera de mantenimiento medio-bajo. Requiere riego regular, pero sin encharcar: el sustrato debe mantenerse apenas húmedo. Las plantas agradecen pulverizaciones ocasionales, sobre todo en ambientes secos por aire acondicionado.

Ubicalo lejos de corrientes fuertes y de fuentes de calor. En el jardín interior, funciona muy bien en baños luminosos, pasillos y livings. No necesita fertilizantes frecuentes: un aporte suave cada dos meses es suficiente.

En tiempos donde el confort del hogar cobra protagonismo, la jardinería interior deja de ser solo decorativa. Estas plantas aportan bienestar real sin exigir grandes esfuerzos.

Aunque no sea un árbol, el helecho de Boston demuestra que el verde bien elegido transforma espacios. En el jardín interior, su presencia refresca, decora y mejora el ambiente, confirmando que a veces las soluciones más simples son también las más efectivas.

