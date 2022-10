La modelo Sabrina Sabrok sorprendió al contar que se sometió a un tratamiento para “volver a ser virgen”

Sabrina Sabrok está espléndida a los 51 años, con ayuda de algunas cirugías internas y externas que la hacen lucir aún más joven. Es que la modelo y estrella del cine para adultos confesó orgullosa que se sometió a un tratamiento para “volver a ser virgen” y dio detalles del procedimiento.

La cantante y actriz argentina se hizo famosa por haber pasado varias veces por el quirófano. Sabrok hizo público que aumentó sus senos, glúteos y se hizo otros retoques estéticos en el rostro, nariz, mentón y hasta se operó para que le rasgaran los ojos.

La artista buscó rejuvenecer su vagina y contó cómo fue el proceso para “sentirse mejor” con ella misma y su zona íntima. En diáligo con el programa Venga la alegría aseguró que “solo se siente como un cosquilleo”.

Sabrina Sabrok

“Es radiofrecuencia, eso hace que la piel se contraiga y por eso queda más apretada”, dijo al intentar explicar con sus palabras el tratamiento que llamó la atención de muchos.

Al mismo tiempo que comentó que es un procedimiento de 10 minutos, y que se recomienda hacerlo cuatro veces al año cada dos o tres meses. “Me siento más joven, se sienten más la sensaciones, se disfruta más el sexo y el hombre también disfruta más”, reveló al respecto.

Sabrina Sabrok

Sabrina Sabrok

Sabrina Sabrok sufrió una depresión que la llevó a atentar contra su vida

Sabrina Sabrok confesó en una nota con TVyNovelas que sufrió de depresión cuando era adolescente, que la llevó a atentar contra su vida. La artista intentó cortarse las venas e ingirió pastillas.

“De adulta no lo intenté, pero sí tenía ganas de hacerlo”, relató la modelo. Pero logró salir adelante con ayuda psicológica y psiquiatra: “Me diagnosticaron depresión y esquizofrenia. Desde entonces tengo que medicarme”.

Sabrina Sabrok

“Soy muy fácil de deprimir por cualquier cosa, por eso el médico me tiene recetada con un medicamento de 10 mg y me todo dos pastillas todos los días. Eso me ayuda a no tener depresión”, agregó.

Y llevó un mensaje para aquellos que vivieron o viven una situación similar. “Cuando uno siente que no hay salida, hay varias opciones en la vida. Se puede cambiar totalmente sin importar el qué dirán y, sobre todo, siempre buscar ayuda para que medique y controle esos pensamientos suicidas”, declaró.