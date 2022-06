La mamá de El Noba habló tras la muerte de su hijo: “Se llevó mi corazón”

El viernes llegó la peor noticia de El Noba, el joven músico que estaba internado en grave estado después de un accidente en su moto. El cantante falleció e inmediatamente su nombre se viralizó como así también todos los homenajes que le hicieron.

Sus familiares y amigos esperaban un milagro para que el artista de 25 años siguiera con vida pero no ocurrió. Y a días de este momento doloroso, su mamá, Vanesa Aranda, visitó a Verónica Lozano en su programa de Telefe para recordarlo de la mejor manera y contar todo el sufrimiento de las últimas semanas.

“Yo siempre en todo lo que quería hacer lo seguía, por eso siempre me peleaba con el papá porque él le decía ‘hay que trabajar’”, comentó la mujer en “Cortá por Lozano”. “‘No papá yo voy a triunfar, voy a estar allá arriba y ustedes no van a trabajar más’”, contó que decía El Noba.

“Yo lo banqué y le repetía que lo iba a bancar hasta su último suspiro... y le decía al padre que mientras el corazón de mi hijo latiera yo iba a estar ahí”, explicó Vanesa quien se instaló frente al hospital esperando la evolución de su hijo.

El recuerdo de El Noba en frases de su mamá

En la entrevista exclusiva de la mujer con Lozano, se refirió al instante en el que notó que no vería más a su hijo y cómo cambiarían sus rutinas.

“Los domingos él siempre venía de gira o venía de algún baile y me preguntaba qué íbamos a comer. Por ahí, cambiaba la comida y mis hijas me querían matar porque íbamos a comer otra cosa”, empezó a contar Vanesa sobre la comida preferida de El Noba.

La madre de El Noba habló en Cortá por Lozano

“Pero tu hermano quiere comer un guisito. (...) Y este domingo fue lo peor que pasé... encima me senté en mi casa y desde el comedor se ven sus cosas: su cuatri, que él amaba; su camioneta, que es la que usaba y ahora está en mi casa; y así con cada cosa que veo”, manifestó.

Vanesa agradeció la compañía de los amigos del músico y de sus familiares: “Él siempre quería alegría. ‘Mamá vos no tenés que llorar, mamá yo no te quiero ver llorar”.

“El amor de la gente es algo inexplicable... el respeto, el cariño genuino que le daban; la gente que lo vino a ver desde temprano; fue impresionante”, soltó y para concluir comentó: “Se armó su caravana, que tanto él amaba, lástima que fue sin él presente”.

La Joaqui y EL Noba

Ailin, la hija de El Noba en el adiós a su papá.