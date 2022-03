La jugada selfie de More Rial que generó un llamativo comentario: “Que linda te pone el amor”

More Rial sigue firme los pasos de su papá y sabe cómo llamar la atención de la farándula y de los periodistas especializados en la materia. La joven suele encontrar motivos para mantenerse en el candelero de los escándalos que la llevan a aparecer en programas de TV o disputas en las redes sociales.

Así, la hija de Jorge Rial mantiene una intensa actividad en sus perfiles a través de los que deja mensajes de amor, pero también de mucha controversia cuando apunta los cañones contra personas que no acepta. La mediática confirmó hace unos días que está saliendo con el cantante El Maxi, luego de que se la vinculara con su abogado Alejandro Cipolla.

More Rial posteó una selfie con un particular mensaje con dedicatoria.

Con una foto junto al músico cuartetero la joven expresó: “Ahora mi mundo es otro”.

Luego de que él contara que junto a More se siente muy feliz, ella compartió una selfie con él y le sumó una frase que llamó la atención, junto a un emoji de corazón rojo. “Para tu ex, la dolida”, fue la frase que destacó de la canción que acompaña la foto.

More Rial posteó una selfie con un particular mensaje con dedicatoria.

Pero la última foto que subió a Instagram la joven lució unas zapatillas deportivas junto a un vestido azul oscuro. Además, la influencer se mostró con una campera de jean.

No obstante, More acompaño la foto con una muy sutil frase: “Sigan hablando, normalmente los perros ladran cuando no conocen a la gente”.

Tras esto, una catarata de mensajes se adueñaron del post y rápidamente se viralizó. Uno de esos mensajes fue contundente y reconoció la belleza de la joven debido a su estado amoroso: “Sigan hablando, normalmente los perros ladran cuando no conocen a la gente”.