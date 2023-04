La historia de Aceituno, el perro que fue rescatado, adoptado y abandonado: “Estoy esterilizado y busco una oportunidad”

Aceituno es un perro de alrededor de ocho años que no ha tenido suerte en la búsqueda de una familia. El can fue rescatado, adoptado y abandonado, por lo que tuvo que regresar con la rescatista que lo había salvado la primera vez.

A través de cuenta en Twitter, Alina, una joven abogada que ha rescatado a varios animales, se conoció la historia de vida de Aceituno.

Aceituno - Foto @Alina_Gag

“Soy Aceituno y estoy, nuevamente, en búsqueda de una familia”, escribió Alina junto a una fotografía del perro. La mujer hizo un hilo donde contó los pormenores de la infructuosa búsqueda del can.

Aceituno había conseguido una familia, que pensaban que era buena, pero no fue así. Según contó Alina, la familia lo dejaba largas jornadas solo encerrado con un Pug que lo molestaba.

El Pug, una raza de perro pequeño, la robaba comida y sus juguetes. “En fin un día sucedió que me sacaron a la calle en Veracruz. A mi suerte”, explicó.

Antes de que volviera a vagar solo por la ciudad, Alina lo rescató y comenzó una nueva búsqueda. La joven ya tiene siete perros, por lo que necesitan una familia para Aceituno.

Aceituno - Foto @Alina_Gag

“Tengo como 8 años. Sigo siendo juguetón, pero ya no tengo tanta energía. No importa lo que les digan: convivo increíble con otros perros. Alina da fe. Solo pues que no se coman mi comida y que no me molesten”, agregaron en la descripción de Aceituno.

“Estoy esterilizado y busco una oportunidad”, cierra el hilo. Aunque Aceituno se encuentra en la ciudad de México, su historia conmovió a usuarios de Twitter de varios países de Latinoamérica.