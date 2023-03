La hija de Sergio Denis pide que la Justicia analice en profundidad la muerte de su padre: “No entendemos”

En la última edición del programa “A la tarde”, estuvo presente Bárbara Hoffmann, la hija de Sergio Denis y se mostró muy preocupada por los pocos avances que ha tenido el proceso de investigación de la muerte del cantante. Con una actitud desesperada, pidió por favor que se trabaje más en el caso.

Sergio Denis

La mujer estuvo acompañada por Diego Colombo, el abogado de ella y su familia. En medio del programa denunció que ha habido complicaciones legales que impiden que el caso de la muerte de su padre se haya esclarecido por completo. En medio de grandes dudas, indicó: “Quizás es por una causa política”.

Bárbara Hoffmann habló en "A la tarde"

Según sus dichos, la justicia tucumana ha rotado el caso en cuatro ocasiones con diferentes fiscales y siguen sin tener detalles precisos. Siguiendo con esta línea de argumentos aseguró que Mariano Fernández, el último fiscal a cargo, no ha avanzado en el proceso: “Lo que nosotros sentimos y vamos a reclamarle es que sentimos que la causa le están parando por un motivo que nosotros no entendemos”.

Como gran compañía de apoyo, el abogado que estaba a su lado acusó muy fuertemente al actual funcionario frente al caso y lanzó: “El fiscal este tiene otros antecedentes de parar causas, lo que hace es investigar lo investigado”. Sin pelos en la lengua, completó “Nosotros estamos seguros de que a Sergio lo mataron, un accidente es cuando vos no lo podés prever y esto era absolutamente previsible, no hicieron nada para que no ocurra y este hombre no investiga nada”.

La muerte de Sergio Denis

El cantante Sergio Denis falleció el viernes 15 de mayo del 2020 a los 71 años. El querido artista estaba internado desde marzo del año anterior a raíz de una grave caída que sufrió durante un recital en el teatro Mercedes Sosa, Tucumán.

El 11 de marzo de 2019, el músico cayó al foso del lugar al realizar un movimiento desafortunado que hizo que precipitara de una altura de más de tres metros.

El cantante hasta fue parte de un proyecto cinematográfico.

Luego del accidente, Sergio Denis fue trasladado al hospital Ángel C. Padilla. Ingresó al quirófano a las 23.30: el parte médico informó que el cantante presentaba “hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato”.