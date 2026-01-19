La glicerina es un beneficio para tus pies en verano: cómo utilizarla

Durante el verano, los pies sufren más de lo que parece. El calor intenso, el roce del calzado abierto, la arena, el cloro de la pileta y las duchas frecuentes provocan sequedad, asperezas y grietas que muchas veces se naturalizan. Sin embargo, estos signos no son inevitables y pueden prevenirse con un cuidado simple y constante con la glicerina.

Este es un compuesto humectante utilizado desde hace décadas en la cosmética del cuerpo y actúa como una barrera protectora que retiene la humedad natural de la piel. Aplicada correctamente, no solo suaviza los pies, sino que ayuda a mantenerlos flexibles, saludables y protegidos durante toda la temporada intensa.

Según el portal Healthline , la glicerina es uno de los humectantes más efectivos y seguros para la piel, especialmente en zonas que tienden a resecarse con facilidad, como los pies.

Sumar glicerina a la rutina de cuidado de los pies va más allá de la hidratación inmediata.

En este caso, su principal característica es su capacidad de atraer y retener la humedad, lo que la convierte en una opción fundamental durante el verano, cuando el calor y la exposición constante resecan la piel más rápido de lo habitual.

A diferencia de las cremas que solo aportan una hidratación momentánea, la glicerina actúa en capas más profundas, ayudando a que la piel conserve el agua por más tiempo. Esto es clave en los pies, donde la piel es más gruesa y suele agrietarse con facilidad si no recibe el cuidado adecuado.

Además, no deja sensación grasosa excesiva si se utiliza en la cantidad correcta y combinada con agua o cremas neutras.

Otro punto a favor es su efecto reparador

La glicerina suaviza durezas, reduce la aspereza del talón y mejora notablemente la textura general de la piel con aplicaciones regulares.

También ayuda a prevenir la aparición de grietas dolorosas que suelen intensificarse en verano por caminar descalzo o usar sandalias durante muchas horas.

que suelen intensificarse en verano por caminar descalzo o usar sandalias durante muchas horas. Desde el punto de vista dermatológico, la glicerina es bien tolerada por la mayoría de las personas, incluso aquellas con piel sensible. No contiene perfumes ni activos agresivos, lo que la hace tolerable para un uso frecuente.

En verano, cuando los pies están más expuestos y cumplen un rol estético además de funcional, incorporar glicerina a la rutina diaria no solo mejora su apariencia, sino que previene problemas comunes asociados a la sequedad extrema.

Cómo usar la glicerina correctamente en los pies para potenciar sus beneficios

Para que la glicerina sea realmente efectiva en el cuidado de los pies durante el verano, es importante aplicarla de la manera correcta. Al tratarse de un humectante potente, no se recomienda usarla pura sobre la piel seca, ya que su acción depende de la presencia de agua para retener la humedad.

Una de las formas más simples y efectivas de utilizarla es usar el jabón y mezclarlo con un poco de agua o con una crema hidratante neutra. Esto se aplica sobre los pies limpios, preferentemente antes de salir de la ducha, cuando la piel aún está ligeramente húmeda y más receptiva. Se debe masajear suavemente, prestando especial atención a los talones, la planta del pie y los laterales, que son las zonas más propensas a endurecerse.

Si es crema de glicerina, se recomienda aplicar la mezcla por la noche y colocar medias de algodón. Esto crea un ambiente oclusivo que permite que la glicerina actúe durante varias horas, dejando la piel visiblemente más suave al día siguiente.

La glicerina es un recurso simple, efectivo y accesible para cuidar los pies en verano. Utilizada correctamente, ayuda a mantener la piel hidratada, suave y protegida frente a las agresiones propias del calor.