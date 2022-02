La fuerte declaración de Mario Pergolini sobre la muerte de su papá: “No me produjo nada”

Este jueves, Mario Pergolini y Andy Kusnetzoff se reencontraron cara a cara después de más de 20 años de disputas, en que no se dirigían la palabra y cuando podían se tiraban con munición gruesa. Andy invitó a Mario para el aniversario de 20 años de su programa ‘Perros de la calle’, como símbolo de un cierre de ciclo de la pelea de ambos durante años. En la entrevista, Pergolini sorprendió revelando que su padre murió y que “no le produjo nada”.

Pasados minutos de la entrevista, Kusnetzoff recordó que una vez un compañero de ambos, el periodista Nacho Goano, le contó que no conocía la casa de Pergolini. A lo que Andy indagó: “¿Tiene que ver con tu historia familiar? ¿Con cómo te llevabas con tu viejo?”. Mario, rápidamente, contestó: “No, la verdad que no…”.

El conductor de ‘PH’ siguió hablando sobre el tema del padre de Pergolini y contó una anécdota con él. “Viene un chabón alto, dos metros, flaco, fumando, ojos claros. Me dice: ‘Vos sos Andy... Escuchame: quiero ver a Mario’. Y yo le digo: ‘No está’. Me contestó: ‘Soy el papá’. Fue en el año 2001. Para mí era tabú, no se hablaba del tema, él contaba en entrevistas que se llevaba mal... ¿Qué hago con esto? Yo me sentía responsable, él encima no estaba...”, relató Kusnetzoff.

A partir de esa anécdota, se dio el momento más especial de la entrevista. Mario sorprendió a Kusnetzoff con una revelación: “Murió mi papá, Andy, te quiero decir...”. El conductor de ‘Perros’ preguntó: “¿Hace mucho?”. A lo que Pergolini dijo: “No”. Andy insistió: “¿Poco?”. Mario dijo que si y ante la pregunta de si sintió algo al respecto, amplió: “No, no me causó nada... Contado así suena como muy frío, pero no es exactamente así. Mi hermana lo seguía viendo y le dije: ‘Mirá, si algún día pasa eso y necesitás ayuda, yo voy a estar’”. Kusnetzoff consultó un poco más: “¿Y la ayudaste?”. El ex conductor de CQC respondió tajante: “Sí, claro, claro... A ella, no a él”.

Andy buscó seguir charlando sobre la muerte del padre de Mario. “¿No te produjo nada?”, insistió el conductor. A lo que Pergolini respondió: “No, nada... Te ponés a hablar con tu hermana, tuvimos que ver el departamento... En algún momento tenés algo, obvio. Mucha gente te dice: ‘Vas a ver que si no lo arreglás, te va a quedar algo pendiente’. En terapia es algo que charlás. Pero yo lo solucioné por otro lado, creo que lo solucioné con él. Lo había arreglado hace mucho tiempo”.

Para finalizar la charla, el conductor de Telefe le preguntó a Mario: “¿Sos plenamente feliz?”. Pergolini contestó: “No lo soy, no creo que lo sea, no estoy configurado para eso pero no me molesta. Como no me molesta pensar que fue la vida de otro. No soy mas un león, soy otra cosa”. Kusnetzoff indagó: “¿No extrañás ser el pijudo, el león?”. Para cerrar, Pergolini respondió: “Fue buena la época en la que me decían: ‘Señor, pase’, pero bueno ya pasó. Si lo podés procesar estuvo bien”.