La fuerte confesión de Antonio Rios a Moria Casán: “Soy adicto al sexo”

El gran Antonio Ríos le reveló Moria Casan que es “adicto al sexo”, en una entrevista para el programa de canal Nueve: ‘Moria es Moria’. Además, el cantante dio detalles de como es vivir en el poliamor, teniendo relación con cuatro mujeres a la vez. Ríos contó que tuvo 17 hijos más “tres del corazón”.

Los años 90´ fueron el escenario de la música tropical y Antonio Ríos fue uno de los grandes protagonistas de la escena. Sus canciones y shows eran todo un éxito y hoy en día los temas del artista son de los más bailados en las fiestas.

El cantante y algunos de sus 20 hijos

En su nuevo programa de entrevistas, la One recibió en su sillón al cantante y le consultó acerca de la actividad poliamorosa que siempre tuvo. “Vos sos un semental, papito. Este practica como nadie el poliamor. Tuviste cuatro mujeres a la vez y estuviste conviviendo en cuatro casas, pero no juntas”, le comentó Moria a Ríos, y de inmediato le preguntó: “Tenés tus días repartido en todas. ¿Cómo hacías para atender a cuatro mujeres? Contame algo, por favor. ¿Tenías una agenda?”.

Antonio comenzó diciendo: “Era una cosa que me pasó y que no podía parar”. A lo que Moria le consultó si se refería a tener hijos. Tras no responder, la One se dio cuenta que el cantante quería decir algo mas y preguntó al hueso: “¿Sos adicto al sexo vos?”. Antonio no dudó y confirmó: “Exactamente, mucho... bastante”.

Moria se sorprendió y dijo: “Adicción ya entra... Michael Douglas y otros artistas de Hollywood se internan porque es una adicción compleja ¿Te ha lastimado tener la necesidad de tanto sexo? ¿Te ha hecho bien o mal?” insistió. El cantante y compositor de “Nunca me faltes” y “Yo me estoy enamorando”, entre otros éxitos, contestó: “Mal, no. Bien, sí”, para risa de la conductora.

Luego Moria quiso saber sobre la cantidad de hijos que tuvo con sus distintas mujeres. “Vos tenés 20 hijos...” deslizó la One. A lo que el músico aclaró: “Tengo 3 hijos del corazón“. Y la conductora rápidamente agregó: “O sea que tuviste 17 hijos”.

El cantante se destapó en su entrevista con Moria

Para cerrar con el tema, la conductora buscó que Antonio contará el día a día con sus cuatro mujeres. “¿Cómo hacías para convivir con las cuatro mujeres? ¿No podías parar de tener hijos?”. Con la cabeza gacha, el cantante explicó: “Tenía que estar en un lado, mentirle a una para irme a otro lado”. Moria cerró con un: “Claro, tenías una agenda terrible”.