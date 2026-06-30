Esterilizar frascos de vidrio para mermeladas, salsas o conservas suele asociarse con una olla enorme, agua hirviendo y una cocina cargada de vapor. Sin embargo, existe una forma de simplificar el trabajo sin sumar un segundo recipiente ni hervir los envases por separado.

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La clave está en distinguir entre lavar, higienizar y esterilizar . No todos los frascos necesitan una esterilización previa: en determinadas recetas, el propio procesamiento de la conserva cumple esa función.

El Centro para la Conservación Doméstica de Alimentos explica que los frascos no necesitan esterilizarse previamente cuando, una vez llenos, serán procesados durante al menos 10 minutos en agua hirviendo .

En esos casos, alcanza con lavarlos correctamente, enjuagarlos y mantenerlos calientes hasta el momento de llenarlos. La esterilización se completa durante el tratamiento térmico final indicado por la receta.

El tiempo de 10 minutos corresponde a zonas de baja altitud. En lugares elevados, donde el agua hierve a una temperatura menor, deben aplicarse los ajustes por altura indicados en la receta . Este detalle resulta especialmente importante en distintas regiones de la Argentina.

La forma más fácil de esterilizar frascos sin vapor, sin ollas y sin convertir la cocina en un sauna (2)

El paso a paso para preparar los frascos sin hervirlos por separado

Revisar cada envase. Descartar los frascos con rajaduras, golpes, astillas o bordes dañados. Una fisura pequeña puede provocar que el vidrio se rompa al entrar en contacto con alimentos calientes.

Descartar los frascos con rajaduras, golpes, astillas o bordes dañados. Una fisura pequeña puede provocar que el vidrio se rompa al entrar en contacto con alimentos calientes. Lavarlos con agua caliente y detergente. Se puede hacer a mano o en el lavavajillas. Es importante retirar restos de comida, grasa, polvo y adhesivo de las etiquetas.

Se puede hacer a mano o en el lavavajillas. Es importante retirar restos de comida, grasa, polvo y adhesivo de las etiquetas. Enjuagarlos por completo. No deben quedar restos de detergente en las paredes ni en la boca del recipiente.

No deben quedar restos de detergente en las paredes ni en la boca del recipiente. Mantenerlos calientes. Si se utilizó el lavavajillas, pueden permanecer dentro con la puerta cerrada hasta el momento del llenado. El objetivo es evitar el choque térmico entre un frasco frío y una preparación caliente.

Si se utilizó el lavavajillas, pueden permanecer dentro con la puerta cerrada hasta el momento del llenado. El objetivo es evitar el choque térmico entre un frasco frío y una preparación caliente. Llenarlos siguiendo una receta comprobada. Hay que respetar el espacio libre indicado, limpiar el borde y colocar una tapa apta para conservas.

Hay que respetar el espacio libre indicado, limpiar el borde y colocar una tapa apta para conservas. Realizar el procesamiento final. El método y el tiempo dependen del alimento, su acidez, el tamaño del frasco y la altitud del lugar.

La forma más fácil de esterilizar frascos sin vapor, sin ollas y sin convertir la cocina en un sauna (1)

Por qué el microondas no es el atajo más seguro

El método difundido en redes consiste en colocar algunas cucharadas de agua dentro del frasco y calentarlo durante unos minutos en el microondas. El vapor generado puede reducir parte de la carga microbiana, pero no ofrece una esterilización uniforme y comprobada para conservas que permanecerán a temperatura ambiente.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del USDA recomienda no usar el microondas para esterilizar frascos ni elaborar conservas. Además, algunos fabricantes advierten que sus envases no están diseñados para recibir ese tipo de calentamiento.

Tampoco deben colocarse en el microondas tapas, aros ni piezas metálicas. Más allá del riesgo de chispas, los materiales de sellado pueden deteriorarse y perder capacidad para cerrar correctamente.

Cuándo alcanza con una buena higienización

Si el frasco se utilizará para guardar granola, arroz, legumbres secas o alimentos que permanecerán en la heladera durante poco tiempo, generalmente no se necesita el mismo procedimiento que para una conserva estable.

En esos casos, el recipiente debe lavarse bien, enjuagarse y secarse por completo. Una salsa casera guardada en un frasco limpio, por ejemplo, sigue necesitando refrigeración y un consumo relativamente rápido.

Un frasco limpio y cerrado no convierte automáticamente una preparación en una conserva segura. La estabilidad a temperatura ambiente depende del alimento, la acidez y el tratamiento térmico aplicado.

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