La familia de Alfa accionará contra Telefe luego de que fue tildado de “acosador” por las imágenes que mostraron

Alfa estuvo en el ojo de la tormenta en los últimos días y eso le trajo consecuencias adentro y afuera de la casa de Gran Hermano. El hombre de 60 años le hizo un comentario desafortunado a Coti, pero solo se escuchó y la situación completa no se vio, por lo que la familia de Walter asegura que fue sacado de contexto.

El hermano y la hija del participante sostienen que el comentario de Alfa no estuvo bien, pero fue en un contexto de broma. Según relatan, el hombre imitaba al Conejo, la pareja de Coti en el reality, por eso es que cambió la voz y dijo lo que se escuchó, pero que no se vio.

Walter fue defendido por su hermano, quien visitó distintos programas y en Intrusos comentó: “Admito que mi hermano derrapó e hizo un chiste de mal gusto, pero de acá a tratarlo de abusador es otra cosa”, asumió.

Y comentó que su sobrina “está hablando con Telefe para que se aclare la situación y muestren todas las imágenes para que se pueda dejar en claro que el no es un abusador”.

Luego, también habló con Jorge Rial en su programa y aseguró: “Eso de abusador y acosador ya lo estoy manejando con mi familia y con la gente que corresponde”.

Y el conductor le pidió que se explaye más sobre el tema: “Le estoy pidiendo a Telefe junto a mi sobrina que se retracte de lo que dijo porque mi hermano no es un abusador. Que haya hecho un chiste de mal gusto en un contexto en el que todos estaban hablando de la anaconda, de la tararira y no lo muestren es otra cosa”

“Mi hermano le hizo la broma personificando al Conejo, por eso le dice ‘Cotita, Cotita’, y él mismo se rio. Que después lo saquen de contexto es otra cosa”, aseguró.

Luego, Laura Ubfal confirmó que Alfa estaba imitando al Cone en las imágenes que no se vieron, y que solo se escucharon en el video que pasaron en el programa para justificar la sanción que le dieron a Walter desde la producción.

La Tora entró al confesionario y rompió en llanto por su discusión con Alfa

El domingo hubo una nueva gala de eliminación en Gran Hermano y Juan quedó afuera del juego con el porcentaje más alto en la historia del reality en nuestro país. Con casi el 89% de los votos, el taxista salió de la casa y Alfa, lo saludaba desde adentro.

Apenas Santiago del Moro cortó la transmisión en vivo, la blonda atacó a Alfa, quien estaba cocinando junto a Romina. Entre gritos e insultos, Lucila le dijo que no se ven como broma los gestos sexuales ni algunas charlas subidas de tono que tiene con las mujeres, en este caso, con Coti.

La furia de La Tora se vio en todo el país y el confesionario no fue abierto por más que ella lo pidió con muchas ganas. Gran Hermano sabía que su estado era malo y que podía llegar a jugar con muchos pensamientos claros.

Pero finalmente entró y todo salió bien. Y el lunes mostraron lo sucedido en la la sala más íntima de toda la casa del reality donde la jovem rompió en llanto.

“¿Salió todo en la tele? Me lo guardo yo acá, pero quiero saber eso”, indagó la hermanita. “¿A qué te referís?”, le retrucó.

“A la situación de Alfa con Coti. ¿Salió en la tele? Porque me parece raro cómo la sociedad no lo haya votado”, aclaró la participante quien no paraba de llorar; sus sollozos eran interminables.