La conmovedora historia de Belén, la participante de MAsterchef: “De chica pasé mucha hambre”

Masterchef ya vive una nueva temporada al aire y este gran programa de la televisión argentina dejó de lado el formato famosos para centrarse en las historias de las personas no famosas y que no son profesionales.

En esta nueva edición el reality culinario es conducido por Wanda Nara y repite entre sus filas al prestigioso jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

De Santis, Betular y Martitegui repiten como jurados. (PrensaTelefe)

En sus primeros dos programas se vivió la última instancia de casting del certamen y allí se hizo presente una muchacha llamada Belén que conmovió con su durísima historia de vida.

La conmovedora historia de Belén

Una de las primeras personas en ingresar al casting en este segundo capítulo fue Belén de 31 años, que tiene cuatro hijos: “Quería estudiar cocina pero después dejé con los niños y todo. Hago cuadros, campañas y un poquito de todo”.

Donato De Santis le consultó acerca del origen de su pasión por la cocina y Belén no tuvo reparos en revelar su impactante y profunda historia: “De chica pasé mucha hambre, entonces creo que viene por ahí que me guste la cocina. A mí me abandonaron, me dejaron en una plaza, me agarró una familia. Vivíamos en un barrio muy precario, en una casilla. Éramos cartoneros, pedíamos pan de ayer en las panaderías. O sea pasé hambre realmente. Y creo que desde el deseo de comer y de tener comida, me gusta y amo comer”.

El plato de Belén

Lo cierto es que tras su revelación, ella les preparó a los Chefs un pollo al verdeo, pero su devolución fue negativa por parte de Damián Betular: “Entiendo que hay un montón de nervios y un montón de cosas en juego pero el plato es el que define, y para mí es un no”.

Por otro lado, Donato aprobó el plato: “Está bastante bien, hay cosas para mejorar. Tenés mucho cariño. La papa estaba muy rica. Te salió muy generoso y muy honesto el plato. Este premio es con un sí”, le confirmó Donato.

Mientras que el que definió fue Martitegui y sentenció: “Yo no voy a hablar del plato, a mí me parece que vos te merecés esta oportunidad y me parece que nosotros nos merecemos la oportunidad de tenerte cerca un rato y enseñarte a cocinar. Así que te voy a dar un sí”. De esta forma, Belén será una de los integrantes de este certamen.