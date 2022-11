La China Suárez, protagonista de un especial desde Qatar: cuándo y dónde verlo

A pocos días del inicio del Mundial de Qatar, la China Suárez anunció el lanzamiento del especial que grabó para Star+ donde muestra parte de la cultura del país que albergará el desarrollo de la copa del mundo. Además, la actriz regresará para grabar más contenido.

A través de sus redes sociales, la cantante había adelantado en fotos su viaje a Qatar, pero poco se sabía de las razones de su paso fugaz por el país de Medio Oriente.

Fue recién en las últimas horas, que tanto la China Suárez como la plataforma de streaming, dieron más detalles de lo que los usuarios podrán ver en solo tres días.

La China Suárez desde Qatar.

El estreno oficial será el próximo 17 de noviembre y los interesados podrán conocer desde adentro parte de la cultura y la gastonomía de Qatar. Mientras, en pleno desarrollo del Mundial, la novia de Rusherking regresará para mostrar parte de uno de los eventos más esperados y cómo lo viven los argentinos.

“En 3 días, Eugenia ‘La China’ Suárez nos va a mostrar cómo es Qatar desde una perspectiva única. #LaChinaEnQatar, estreno 17 de noviembre, solo en #StarPlusLA”, escribieron en las redes oficiales de la plataforma, con un adelanto de lo que se verá en pocos días.

En tanto que la China escribió en un posteo que hizo en su Instagram, donde la siguen más de 6 millones de personas: “Estoy muy contenta de compartirles esta noticia: el 17 de noviembre se estrena #LaChinaEnQatar en @starplusla”.

“Vamos a viajar juntos por este país descubriendo su cultura, comida y paisajes. Me acompañan?”, agregó al pie de su publicación que recibió más de 85.500 “me gustas” en pocas horas y el apoyo de sus fans, quienes la felicitaron por el proyecto del que será protagonista.

La China Suárez enamoró al posar desde Qatar con el tradicional burka

Atraída por la cultura de Qatar, la artista subió a su Instagram una seguidilla de imágenes en las que se la vio lucir un burka o burqa, la ropa tradicional que usan las mujeres en algunos países de religión islámica fuera de su casa.

“Tenés que estar así vestida? O lo haces porque querés? Si te obligan me parece cualquiera que no respeten la religión de los turistas”, preguntó un usuario y ella respondió: “No es obligatorio! Ya les contaré más en historias. En este caso estaba así porque entre a una mezquita y ahí si te lo piden”

En el posteo, se destacan sus ojos verdes por el negro de la prenda y se llevó todos los halagos de los usuarios de Instagram y muchos le consultaron por qué tenía que llevar el burka, si ella allí es turista.

En sus historias, la ex Casi Ángeles contó que lo usó para poder ingresar a una mezquita, un lugar de culto para los seguidores de la fe islámica. Pero en sus paseos por las calles de Doha no fue necesario que llevara su cuerpo cubierto.

La China Suárez se robó todas las miradas en las redes.

