La China Suárez sorprendió desde Qatar al posar con el tradicional burka, vestimenta de los países islámicos

La China Suárez fue convocada para ser parte de un proyecto de Star+, del que no se conocen detalles, pero la actriz viajó a Qatar en la previa del mundial. Si bien podría estar relacionado al campeonato mundial del fútbol, las imágenes que compartió desde su viaje por el país islámico generó todo tipo de intrigas.

Atraída por la cultura de Qatar, la artista subió a su Instagram una seguidilla de imágenes en las que se la vio lucir un burka o burqa, la ropa tradicional que usan las mujeres en algunos países de religión islámica fuera de su casa.

“Tenés que estar así vestida? O lo haces porque querés? Si te obligan me parece cualquiera que no respeten la religión de los turistas”, preguntó un usuario y ella respondió: “No es obligatorio! Ya les contaré más en historias. En este caso estaba así porque entre a una mezquita y ahí si te lo piden”

En el posteo, se destacan sus ojos verdes por el negro de la prenda y se llevó todos los halagos de los usuarios de Instagram y muchos le consultaron por qué tenía que llevar el burka, si ella allí es turista.

En sus historias, la ex Casi Ángeles contó que lo usó para poder ingresar a una mezquita, un lugar de culto para los seguidores de la fe islámica. Pero en sus paseos por las calles de Doha no fue necesario que llevara su cuerpo cubierto.

Además, la artista aprovechó su tiempo libre para practicar wakeboard. Y se robó todas las miradas al posar en un jet privado, luciendo una malla enteriza color negra y un chaleco salvavidas.

La China Suárez se robó todas las miradas en las redes.

El Polaco y la China Suárez estrenaron el video de ‘Ya no quiero verte’

La China Suárez dio un nuevo paso en su incursión en la música con una nueva canción junto al Polaco, “Ya no quiero verte”. La estrenaron junto al videoclip que dejó algunos detalles a remarcar.

La artista ya había lanzado “Lo que dicen de mí”, para abrirle la puerta a su lado como cantante, en donde interpretó el tema junto al artista cordobés Santiago Celli.

Luego, apareció en un videoclip junto a su novio Rusherking, en el tema que el trapero le dedicó y que grabó en colaboración con el líder de Dread Mar I, Mariano Castro: “Perfecta”.

El tema fue grabado en julio, en los estudios Leslie Records, con arreglos de sonido tropical característico del Polaco en sus inicios.

En el video, aparecen bailando y disfrutando al ritmo de la cumbia en un rodaje que finaliza con el fragmento de la canción.