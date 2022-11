Rápida y glamorosa: la China Suárez se subió a un lujoso auto y deslumbró a Qatar con todo su brillo

Nadie se salva de las ganas e ilusiones de vivir el Mundial de Qatar 2022. A pesar de tratarse de asuntos laborales, la China Suárez también visitó el país y quiso disfrutar de todo lo que le ofrecen.

China Suárez en Qatar.

En la recta final de las últimas semanas previas al torneo de fútbol, la ex Teen Angels viajó a Qatar por proyectos futuros de trabajo que aún no ha anticipado. Por el momento, se encuentra disfrutando del país y lo muestra en su cuenta de Instagram.

Sin lugar a dudas, Qatar es una país maravilloso y sorprendente por lo que la modelo exhibe cada detalle en las redes sociales. En esta ocasión, se lució sobre un lujoso auto descapotable que luego condujo por la gran ciudad.

En su cuenta de Instagram, Suárez cuenta con más de 6.1 millones de seguidores por lo que su posteo se llevó miles y miles de likes y comentarios. Esto se debe a que se mostró muy glamorosa ya que vistió un conjunto muy llamativo con apliques de estrass y detalles en negro.

Para completar el look, la China eligió un osado pantalón engomado negro y unas increíbles sandalias con plataforma. En los comentarios, sus seguidores no dejaron de destacar su belleza: “Necesito ese conjunto y que me quedé así..... necesito un milagro” y “El verdadero MUJERON”.

La respuesta de la China Suárez a un irónico comentario de una seguidora

En este último posteo de la China Suárez en Qatar, la modelo recibió todo tipo de comentarios. A pesar de estara acostumbrada a las críticas, no dejó pasar un particular mensaje de una seguidora.

“Ponlo en automático sé mi fanático jajajaja”, escribió una seguidora en el posteo de la China Suárez. De esta manera, la usuaria hizo referencia a una de las últimas canciones que estrenó María Becerra, ex pareja del novio de la modelo.

Lejos de dar vueltas y mostrarse enojada, la artista respondió lo justo y necesario para evitar problemas: “cómo se siente si rebotan los neumáticos”.

Sus fanáticos no dudaron en destacar la actitud de Suárez y también comentaron la publicación. “La altura para responder comentarios que son claramente en mala onda, sin promover el odio entre las mujeres. La mejor”, “sos lo más! Entendiste tooooo’” y “jajaja, te amo”, fueron algunos de los comentarios.