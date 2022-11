La China Suárez le puso un romántico pasacalles a Rusherking y le hizo una picante pregunta

La China Suárez y Rusherking son, sin lugar a dudas, unas de las parejas del año. Si bien al principio muchos dudaban de su relación, sobre todo por la diferencia de edad entre ambos, ellos supieron hacer oídos cerrados a todos los comentarios sobre su pareja y demostraron que los une un amor verdadero.

La actriz en más de una oportunidad no dudó en hacer público lo que siente por el cantante y compositor. Lo ha hecho a través de las redes sociales, en las pocas entrevistas que dio en el último tiempo y ahora se animó a expresarlo a través de un pasacalles en plena vía pública.

La China Suárez junto a Rusherking.

Fue el artista quien a través de su cuenta Instagram mostró el romántico gesto de su novia, quien desde Qatar lo sorprendió. La China le preguntó a su pareja si ya podía decirle “te amo” y lo hizo de una forma muy original.

De esta manera, la sorpresa de la ex Teen Angels fue una referencia a la última canción que el cantante lanzó y en el cual ella fue protagonista. “De ti nada me separa”, es la primera frase que expresa el cartel que en una esquina tiene impreso el apodo de la modelo.

Pasacalles de la China Suárez para Rusherking.

“Hoy tenía un mal día y me lo cambiaste en un segundo. Que hermosa sorpresa, Sos lo más lindo que existe”, fueron las primeras palabras que Rusherking escribió en su storie de Instagram donde informó lo acontecido. “Yo también te amo muchísimo mi amor”, remató el joven.

Así posó la China Suárez desde Qatar

Atraída por la cultura de Qatar, la artista subió a su Instagram una seguidilla de imágenes en las que se la vio lucir un burka o burqa, la ropa tradicional que usan las mujeres en algunos países de religión islámica fuera de su casa.

La China Suárez se robó todas las miradas en las redes.

“Tenés que estar así vestida? O lo haces porque querés? Si te obligan me parece cualquiera que no respeten la religión de los turistas”, preguntó un usuario y ella respondió: “No es obligatorio! Ya les contaré más en historias. En este caso estaba así porque entre a una mezquita y ahí si te lo piden”.

En el posteo, se destacan sus ojos verdes por el negro de la prenda y se llevó todos los halagos de los usuarios de Instagram y muchos le consultaron por qué tenía que llevar el burka, si ella allí es turista.