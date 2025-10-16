16 de octubre de 2025 - 09:36

La cáscara se desprende sola del huevo: un truco para que incluso los huevos frescos se pelen fácilmente

Con estos trucos, preparar un huevo duro deja de ser una tarea engorrosa. Solo necesitás unos minutos de paciencia.

La cáscara se desprende sola del huevo un truco para que incluso los huevos frescos se pelen fácilmente
Por Andrés Aguilera

Pelar huevos cocidos puede parecer una tarea sencilla, pero cualquiera que haya terminado con los dedos llenos de restos de cáscara y un huevo completamente magullado sabe que no siempre lo es. Sin embargo, existe un truco casero tan simple como efectivo que logra que la cáscara se desprenda sola del huevo, incluso cuando está recién cocido.

Leé además

dieta sin harina y sin azucar: como hacer una irresistible torta nube de limon

Dieta sin harina y sin azúcar: cómo hacer una irresistible torta nube de limón

Por Daniela Leiva
Esta receta es ideal para quienes desean comer una hamburguesa sin culpas.

Pan de hamburguesa integral hecho en sartén, sin gluten ni harina: listo en 5 minutos

Por Alejo Zanabria

El ingrediente secreto que hace toda la diferencia

El secreto está en un ingrediente que todos tenemos en casa: la sal. Agregar una cucharada de sal al agua de cocción cambia completamente el resultado.

Este sencillo paso no solo evita que las cáscaras se adhieran a la clara, sino que además deja los huevos con una textura más suave y una yema de color más intenso.

image

Según chefs y especialistas en cocina práctica, la sal eleva ligeramente el punto de ebullición del agua.

Al hacerlo, genera un entorno donde la clara se cocina de forma más uniforme y se separa naturalmente de la membrana interna del huevo, lo que permite que la cáscara se despegue sin esfuerzo.

Cómo aplicar el truco paso a paso

  • Prepará los huevos

    Colocalos con cuidado en una olla y cubrilos completamente con agua fría. Este paso es fundamental para evitar que se agrieten cuando empiece la cocción.

  • Agregá sal al agua

    Añadí una cucharada de sal por cada litro de agua. Revolvé suavemente para que se disuelva antes de encender el fuego.

  • Cociná a temperatura moderada

    Llevá la olla a hervor. Una vez que el agua empiece a burbujear, bajá la intensidad del fuego y dejá cocinar los huevos entre 8 y 10 minutos, según el punto que prefieras.

  • Enfriá con agua helada

    Retirá los huevos del agua caliente y pasalos directamente a un recipiente con agua fría o con hielo. Este choque térmico es clave para que la cáscara se separe aún más fácilmente.

  • Pelá sin esfuerzo

    Golpeá suavemente cada huevo sobre una superficie dura, hacé rodar la cáscara con la palma de la mano y verás cómo se desprende sin romper la clara.

image

Un truco que también mejora el sabor del huevo

Además de facilitar el pelado, este método mantiene las claras más tiernas y las yemas cremosas.

Si querés intensificar el sabor, podés añadir una pizca de vinagre blanco al agua junto con la sal: ayudará a sellar las pequeñas grietas que puedan formarse durante la cocción.

Con este truco, preparar huevos duros deja de ser una tarea engorrosa. Solo necesitás sal, agua y unos minutos de paciencia, y tus huevos quedarán perfectos, listos para ensaladas, desayunos o snacks saludables.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Científicos del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio carnívoro en gran estado de preservación

Un huevo de dinosaurio en gran estado: el maravilloso hallazgo de científicos del Conicet

Por Redacción Sociedad
piramides egipcias en el suelo: fue descubierto un sistema hidraulico que cambia la teoria de la construccion

Pirámides egipcias en el suelo: fue descubierto un sistema hidráulico que cambia la teoría de la construcción

Por Andrés Aguilera
Sueños como estos son los que terminan doliendo.

Qué significa soñar con un amigo fallecido, según la psicología

Por Alejo Zanabria
lo usas todos los dias y lo tiras: el truco con cascaras que revive cualquier planta

Lo usás todos los días y lo tirás: el truco con cáscaras que revive cualquier planta

Por Ignacio Alvarado