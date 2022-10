L-Gante iniciará acciones legales contra Tamara Báez por su hija: “No la ve desde la semana pasada”

L-Gante tomó una decisión muy importante contra Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica. Alejandro Cipolla, el abogado del cantante reveló que la joven será denunciada por el artista por un tema relacionado con la pequeña bebé.

Esta decisión se llevará a cabo luego de que ella lo denunciara por “violencia económica, acoso, amenazas y hostigamiento”, según Ciudad Magazine.

Tamara Báez y L-Gante

En este contexto, el letrado afirmó, en una entrevista on line con Juan Etchegoyen en Mitre Live, que Elián “no ve a su hija desde la semana pasada”.

L-Gante denunciará a Tamara Báez por el impedimento de ver a Jamaica

El abogado afirmó que con L-Gante tomaron la decisión de denunciar a Tamara por impedimento de contacto con Jamaica.

Tamara Báez y L-Gante

“Tanto él como yo tratamos de bajar el tema mediático porque él no quiere que queden rastros hablando mal de la madre de su hija, ponemos paños fríos pero del otro lado no, es una locura que él no pueda ver a Jamaica, él es un padre presente y vamos a iniciar una denuncia penal contra Tamara, nos vemos obligados a hacerlo”, dijo Cipolla.

Por otra parte, el profesional agregó: “Elián no ve a su hija desde la semana pasada, en las próximas horas lo hablaré con él a ver qué quiere hacer, él está indignado con Tamara porque no lo deja ver a su hija, la realidad es que le dije que se tranquilice para ver cómo lo solucionamos pero no se lo tomó a bien, no es una manera de poner a la hija en medio de una separación”.

“Parece que muchos periodistas y la gente en sí se declaran conocedores de derecho, nosotros le ofrecimos una propiedad, duplicarle los gastos de Jamaica y el gasto de la obra social, no sé que más ofrecer”, sentenció Alejandro, haciendo hincapié en que ellos están dispuestos a llegar a un acuerdo con la joven.