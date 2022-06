Karina Jelinek se levantó un poquito su remera “rollinga” y dejó ver casi todo

Karina Jelinek despertó todo tipo de ratones con su nuevo posteo en su cuenta de Instagram. La modelo posó con una remera de los Rolling Stones sentada arriba de su cocina y dejó parte de su delantera al descubierto.

“¡Les cuento cuál es mi mejor look de la semana, elegido por mí! Amo estas remeras cancheras!”, escribió Karina, junto al posteo de varias fotos desde la cocina de su hogar.

La modelo dejó obnubilados a sus followers

La modelo se lució con una remera “rollinga” que dejó ver de más de su parte delantera. Además, Karina hizo beboteos con miradas sugerentes a la cámara. La publicación llegó a más de 10 mil likes.

Karina beboteó para sus fans

Karina fue por todo y se levantó su remera

Karina Jelinek confesó si Flor Parise le fue infiel en la fiesta de De Paul

Luego de la fiesta de Rodrigo de Paul para celebrar su cumpleaños hace una semana, se filtró que en ese festejo, Flor Parise, la novia de Karina Jelinek, la habrían visto muy acaramelada con un hombre.

“Quien la vio le contó a su amiga, y ella fue volando hasta la fiesta del futbolista. Antes de que bajara, mandaron a una persona de seguridad para que no la dejen entrar”, explicó el periodista Augusto Tartúfoli.

La aclaración de Karina en Twitter

Karina no tardó en responder y dio su versión de los hechos en Twitter. “Debido a los comentarios recibidos, de lo que pasó el finde, yo estaba terminando un desfile y quedé con Flor que la pasaba a buscar a un cumple para ir a la Bresh. Sí, me molestó su demora, no entré porque no me interesa ir a una fiesta donde no me invitan”, expresó.

En un segundo tuit, Karina bromeó: “No soy intrusa ni tampoco me interesaba ir a ese cumpleaños, se dijeron cosas no ciertas, yo sabía que estaba ahí y quedamos en encontrarnos más tarde, todo bien. No soy de aclarar este tipo de cosas, pero me veo obligada así se corta de una vez”.