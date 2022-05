Karina Jelinek confirmó que será mamá y le pidió a Majo Martino ser la madrina

Karina Jelinek fue la visita de lujo que los participantes de “El hotel de los famosos” recibieron esta semana. Se generó intriga en saber qué famosa pasaría la recepción y finalmente se reveló que la actriz y su pareja, Flor Parise, se hospedarían una noche allí.

Apenas cruzó la puerta de entrada se abrazó a Majo Martino, su amiga desde la época del “Bailando”, con quien ha compartido mucho más que pistas, salidas y brindis.

Las tres recorrieron todas las instalaciones y no faltaron los abrazos y demostraciones de cariño, complicidad y sensualidad. Decidieron dormir juntas en la suite del hotel y encendieron los ratones de los televidentes y compañeros de reality.

Pero el momento crucial se dio en plena fiesta, cuando Jelinek estaba como bartender y Majo le preguntó sin rodeos sobre la veracidad de su maternidad.

“¿Es verdad que vas a ser mamá?”, le preguntó la participante y Karina contestó: “Sí, pronto”. Fue un ida y vuelta cargado de emoción pero de pocas palabras por parte de la flamante mamá.

Karina Jelinek habló de su maternidad en “El hotel de los famosos”

“Ay, me emociona. ¿Ya está? Pará, ¿en la panza de Flor?”, soltó Martino y la respuesta fue un no. “¿De quién? ¿Un vientre alquilado? ¿Pero qué, lo vas a tener con Flor o vos sola?”. Y en ese momento Karina Olga soltó su frase más popular: “Lo dejo a tu criterio. Además la prensa me pregunta todo el tiempo sobre eso”.

“Ya lo sé. Ya sé que no hablás pero yo soy tu amiga. Pero pará, ¿de acá a nueve meses o ya está el bebé gestándose?”, siguió Majo y la invitada de lujo comentó: “Por eso me fui a Miami también, por ese tema”.

La integrante del staff de “El hotel de los famosos” precisó que Karina va a cumplir un sueño y ella asintió y sumó: “Sí, de hace mucho. Necesito armar mi familia. No me voy a sentir más sola. Voy a estar bien, ¿entendés? Tener alguien a quién cuidar, a quién proteger”.

“¿Vas a ser la madrina, amore?”, le preguntó Jelinek a Martino dejándola helada. “Ay, me encantaría”, contestó y la modelo siguió: “Yo quisiera adoptar, tener hijos, tener animales que no tengan dónde ir, o sea, rescatar animales, vivir así, formar mi familia de esa manera”.

