Julio otra vez: inicia el mes con la mayor cantidad de memes y ya inundan las redes

Como sucede desde hace algunos años, cada vez que llega julio incluso varios días antes, los usuarios de redes sociales comenzaron a compartir memes con la imagen de Julio Iglesias, el cantante español. Y si bien algunos se repiten, también se puede ver “nuevo” material gracias al aporte de lo contextual. Es decir que, por la llegada de variantes, de vacunas o algún hecho puntual, las piezas gráficas cobran vida.

Claro que los retuits están a la orden del día y, como dijera alguna vez la célebre diva de los almuerzos, “el público se renueva”. Prueba de esto fue el año pasado, que con la cuarentena estricta de por medio, las redes sociales se vieron inundadas con la imagen del cantante. Lo mismo sucedió en los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp.

Como cada año, los memes con la imagen del cantante se hicieron virales. Internet

Algunos usuarios -damos fe- cansados del chiste comenzaron a bloquear este tipo de contenido, pero lo cierto es que todavía sigue generando adeptos entre quienes usan Facebook, Twitter o Instagram.

El fenómeno ha causado tal furor que llegó a manos del propio Julio, quien el próximo 23 de septiembre cumplirá 78 años. “Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”, dijo Iglesias durante una entrevista que le realizó la revista Hola al cantante español. “No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”, confesó el cantante madrileño a esa revista.

Resta decir que el escritor Argentino Julio Cortazar es otro de los “Julios” que amenazan con destronar a Iglesias, aunque por ahora corre varias cabezas por detrá