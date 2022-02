Julieta Prandi, de vacaciones de amor junto a Emanuel Ortega y lejos de la batalla judicial contra su ex

Julieta Prandi disfrutó de sus vacaciones de amor junto a su novio Emanuel Ortega en Miami. Luego de años de conflictos y frustraciones, se pudo observar a la modelo muy feliz en su reciente relación. “No sé cómo será el cielo, pero esto se le parece bastante”, con ese mensaje publicó Prandi sus fotos de las vacaciones en Miami.

Julieta vive un momento único de amor junto a Emanuel Ortega, luego de tener un 2021 cargado de batallas judiciales contra su ex Claudio Contardi, el padre de sus hijos Mateo y Rocco. La modelo volvió a creer en el amor y su relación actual le trae nuevas experiencias: “Mi primera vez en Miami”.

Julieta Prandi en sus vacaciones en Miami junto a su novio Emanuel Ortega

En su cuenta de Instagram, la conductora de ‘Es por ahí, verano’ (en AmericaTv) publicó varias imágenes donde mostró sus vacaciones felices junto al musico Ortega. “No sé cómo será el cielo pero esto se le parece bastante”, expresó en su red social. A lo que contestaron varios de sus amigos famosos, como Facundo Arana, Naty Franzoni y Agustina Kämpfer, entre otros.

La modelo se encuentra en Miami disfrutando de la buena vida

Prandi y Ortega están viviendo una historia de amor digna de una novela. A un año de haberse encontrado, la modelo y conductora reveló que está “feliz, en paz, plena y tranquila, viviendo un momento de mucha alegría”, en una entrevista realizada por revista Hola. A mediados de 2020, cuando ya había superado el recorrido más duro de la separación de su ex, apareció en su vida el amor de la mano de Emanuel, uno de los hijos de Palito Ortega y Evangelina Salazar.

Mientras vive este feliz momento, la modelo se encuentra en una batalla judicial contra su ex pareja Claudio Contardi. En las ultimas semanas, el empresario rompió el silencio para hablar de este conflicto: “Cada vez que el juzgado falla a favor mío aparece un titular nuevo diciendo que soy un estafador, que no le paso nunca plata, que no pago el colegio y no le compro nunca ropa, que dejé a mis hijos tirados como bolsas de basura”.

Julieta Prandi con su ex, Claudio Contardi (Foto: Archivo)

Hace unas semanas, se conoció la palabra de la conductora de ‘Es por ahí, verano’ acerca de su juicio contra su ex marido. En dicho programa, Prandi salió a hablar por teléfono con sus compañeros, ya que estaba en cuarentena por haber sido positivo de coronavirus. “Esta organización poco seria (por la ONG Infancia Compartida) estuvo avalando y defendiendo a un violento, a un estafador, un padre ausente que no paga ni alimentos. Avalaron todo esto y desacreditaron los dichos de mis hijos”, expresó, enojada.

Por otro lado, la modelo advirtió: “No hay nada más contundente que las pruebas que tiene mi abogada, yo creo que la verdad va a prevalecer y que al final del camino les va a dar vergüenza todo esto. Con la verdad uno duerme tranquilo, no tengo que preocuparme por sus mentiras y sus amenazas. Es la lucha que llevo hace tres años cuidando y manteniendo a mis hijos sola. El resto está en la Justicia”.