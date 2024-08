Juegos Olímpicos de París 2024: un oro olímpico durmió en una plaza después de criticar los hospedajes

En el marco de los Juegos Olímpicos , muchas imágenes se vuelven virales, generalmente mostrando hazañas deportivas, pero también otras más sorprendentes. Este es el caso del nadador italiano Thomas Ceccon, cuya imagen durmiendo al aire libre en un parque de la capital francesa recorrió las redes sociales, luego de criticar duramente las instalaciones de la Villa Olímpica.

Tras señalar el pésimo hospedaje que dispuso la organización de París 2024, una foto del atleta italiano descansando al aire libre, en el pasto de un parque, acostado sobre lo que parece ser una toalla, con un short y una mochila del equipo italiano, se volvió viral. La imagen fue compartida en una historia de Instagram por el remero saudí Husein Alireza, quien bromeó: “Descansa hoy, conquista mañana”.

Thomas Ceccon el nadador olímpico que criticó las instalaciones de la Villa Olímpica en París.

Ceccon, medallista de oro en los 100 metros espalda, había expresado previamente sus quejas sobre la Villa Olímpica, donde se hospedan más de 14 mil deportistas. “No hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala”, comentó. También señaló que muchos atletas se están mudando debido a las malas condiciones: “No es una coartada ni excusa, es la realidad de lo que tal vez no todos saben. Estoy decepcionado de no haber llegado a la final, pero estaba demasiado cansado”.

Thomas Ceccon ganó la medalla de oro en los 100 metros espalda.

Thomas Ceccon no es el único atleta que criticó las instalaciones. La tenista estadounidense Coco Gauff reveló que el equipo femenino de tenis de Estados Unidos abandonó la Villa Olímpica debido a que los cuartos eran “demasiado estrechos”. La icónica gimnasta Simone Biles utilizó su cuenta de TikTok para quejarse de las camas de cartón, “apestan”, dijo.

El entrenador de Los Pumas 7s, Santiago Gómez Cora , también criticó la organización de París 2024 . “No había buena comida y había muchas colas para comer. La verdad que no fue buena la organización. No fueron buenos los traslados, tampoco. Se hicieron filas largas para comer. No había proteínas”, afirmó.

Además, detalló: “Está de moda esto de que no hay proteínas y que la comida sea vegana o vegetal. Hacíamos colas de 40 minutos para que te den una hamburguesa o lo que servían de carne. Esperar 40 minutos es mucho para un deportista de alto rendimiento”.